蔡總統談台灣外交：不會因為壓力封閉自己

（中央社記者呂欣憓台北12日電）台灣成為國際醫藥法規協和會會員，總統蔡英文今天表示，這代表台灣軟實力被世界看到，「我們不會因為壓力就封閉自己，會繼續主動出擊，國際社會絕對無法忽略台灣的存在。」

蔡總統今天上午接見「107年青年海外和平工作團志工代表」，蔡總統致詞時表示，暑假就要到了，暑假開始以後，大家就要前往世界各地投入志願服務的工作，出門在外，海外志工團就是外國朋友眼中的台灣隊，每一個青年志工都代表了台灣，所以大家一出去，都是代表台灣的。

蔡總統指出，兩年前，政府成立了青年海外和平工作團，就是希望結合政府跟民間的資源，給予出國擔任志工的年輕朋友更有系統的支持，讓台灣隊可以走遍全世界。