NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈川金會登場　奪和平獎呼聲高卻是他國際變數多　影響匯市的不只川金會8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

蔡總統談台灣外交：不會因為壓力封閉自己

中央社2018/06/12 10:25
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者呂欣憓台北12日電）台灣成為國際醫藥法規協和會會員，總統蔡英文今天表示，這代表台灣軟實力被世界看到，「我們不會因為壓力就封閉自己，會繼續主動出擊，國際社會絕對無法忽略台灣的存在。」

蔡總統今天上午接見「107年青年海外和平工作團志工代表」，蔡總統致詞時表示，暑假就要到了，暑假開始以後，大家就要前往世界各地投入志願服務的工作，出門在外，海外志工團就是外國朋友眼中的台灣隊，每一個青年志工都代表了台灣，所以大家一出去，都是代表台灣的。

蔡總統指出，兩年前，政府成立了青年海外和平工作團，就是希望結合政府跟民間的資源，給予出國擔任志工的年輕朋友更有系統的支持，讓台灣隊可以走遍全世界。

年輕朋友赴海外擔任志工，蔡總統說，今年已經有98個團隊，超過1000位的志工獲得補助，前往23個國家參與醫療、教育、資訊、環境保護等不同領域的服務工作，這些服務項目正好就是台灣能為國際社會帶來貢獻的優勢領域。

蔡總統以醫療為例指出，台灣的醫療品質在世界上名列前茅，長期派遣醫療團前往邦交國，不只是提供專業的醫療服務，也協助培養當地年輕的醫護人員。

台灣最近成為國際醫藥法規協和會，也就是ICH的正式會員，蔡總統表示，這代表台灣醫療的軟實力再一次被世界看到、台灣再一次地走出去；台灣不斷以行動來證明自己的價值，就是為什麼即使台灣持續遭受中國的打壓，但世界上的主要國家仍然願意在世界衛生大會（WHA）為台灣發聲。

蔡總統說，台灣雖然不大，不過發揮既有的優勢，再加上年輕朋友的熱忱跟創意，台灣會有無限寬廣的外交空間，這就是她對踏實外交的定位，「我們不會因為壓力就封閉自己，相反的，我們會繼續主動的出擊，一步一腳印，國際社會絕對無法忽略我們台灣的存在。」（編輯：楊凱翔）1070612

499促案是慘案 蔡明忠：...見證美台關係進展 AIT舊...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan