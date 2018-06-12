〈台灣大股東會〉電信業股東會登場 蔡明忠：499推

電信業股東會本周連續登場，台灣大 (3045-TW) 今 (12) 日打頭陣，董事長蔡明忠指出，連續 6 年獲利居電信業之冠，去年 4G 月租型用戶滲透率 78%，進度超乎預期，今年在同業大力推 499 專案幫忙之下，滲透率可能會有更驚人的成長；股東會通過配發 5.6 元現金股利，為自 2014 年以來連續 4 年股利維持。

蔡明忠表示，在積極推動行動加值服務，落實成本跟費用合理化，加上 MOMO 行動商務強勁成長的促進下，去年再創良好經營績效，去年合併營收 1172 億元，稅後純益 142 億元，每股純益 5.21 元，每股純益連 6 年居電信之冠。