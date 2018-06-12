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日圓貶值無利可圖？搞懂這些就不會錯失投資良機

記者賴詠璿／綜合報導2018/06/12 16:00
▲日圓貶值無利可圖？搞懂這些就不會錯失投資良機。（圖／資料照片）
▲日圓貶值無利可圖？搞懂這些就不會錯失投資良機。（圖／資料照片）

近期日圓匯率雖回升，但仍是在相對低點，為了迎接即將到來的東京奧運，東京各區再開發案也陸續進行中，而許多投資人最在意的就是日本人口負成長議題，雖然日本整體人口數減少，但東京人口卻已經連續 22 年持續正成長，因為東京的大量就業機會吸引 20 歲至 29 歲的年輕人移入，這些人口將直接支撐與帶動東京的住宅市場需求。

中信房屋商仲部王藝樺副理表示，首先東京「再開發案」指的是東京 23 區內的房屋整合，有點類似台灣所指的「都更」，讓老舊房子做更新、整理。舉例來說，將舊屋整合成新大樓，不僅造就龐大就業機會、也順勢推動建築與各原料產業，還能刺激並帶動國內經濟。

王藝樺還提到「人口紅利」的部分，指的是勞動人口在總人口中的比例上升，所伴隨的經濟成長效應。因為日本出生率低，漸漸造成高齡化社會，不過單看東京區域， 20 至 29 歲的人口移入多，帶動東京住宅市場需求，另外日本的自有住宅持有率只有六成多，成長的空間仍大，觀看短期內的房市不會因為高齡化社會受到影響。

此外，對於不少在日本置產的投資客而言，日幣的匯率走向對於「成本」、「收益」想必是影響最大的因素，也不禁擔心日幣波動會影響到自己的投資效益。王藝樺則表示，日本相較於其他動盪國家，幣值屬性相對平穩，以日圓兌美元來看，一直以來都維持在穩定的區間，除非國家有重大變故，否則影響不大，加上投資人置產多以「長期持有」來看，觀察期間至少 5 年以上，不必過度擔心匯率風險所造成的影響。

王藝樺指出，日本置產想要抓準日圓波動得到最大獲益，主要的三個關鍵分別為進場、收租、脫手時刻的匯率，若是在日圓最低點買進，最高點脫手，再加上所收的租金收益，與物件增值的收益，將是投資海外不動產的最佳狀態，所投資的國家區域和進場時機，將直接影響所產生的投報率。

關鍵字王藝樺日幣日本置產東京奧運
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