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中央社

人民日報籲台灣登陸年輕人：看住自身的優越感

中央社2018/06/12 10:33
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北12日電）在台灣掀起赴中國大陸留學就業的熱潮之際，中共黨媒人民日報海外版今天刊文，呼籲台灣「登陸」的年輕人要尊重大陸與台灣之間的差異，「看住自身的優越感」。

文章說，要順利融入大陸的生活，一是要尊重大陸與台灣的差異。雖然同文同種，但大陸與台灣有著不同的歷史體驗、社會制度、生活方式，有所差異在所難免。從文史觀念的相左到南甜北鹹的不同都會遇到，此時懷著尊重和接受之心面對，一定好過指責抱怨。

文章稱，大陸對「登陸」的台灣年輕人也是一樣，雖然「天然獨」的標籤是政治勢力硬貼給他們的，但這一代的台灣年輕人的確唸的是「台獨」課綱。一名幾年前到北京念書的高雄妹妹曾經非常委屈說：「為什麼我的同學罵我是台獨？」細聊之下，得知她的習慣用語是「你們中國……」，這個用語始於她從幼稚園開始的教育，她自己都不解其中的別有用心，是她的無心之言。

文章並呼籲台灣登陸族要「看住自身的優越感」。大陸這些年飛速發展，各領域成就有目共睹。然而，台灣一些政治勢力和媒體多年扭曲渲染，導致台灣社會對大陸的觀感長期在負面裡打轉，在這樣的環境中成長，很容易面對大陸產生不自知的優越感，將不同於己處皆視為我高人低。以優越之心與人相處，即使沒有惡意，也難獲得友情和認同，更難深入了解所處環境。

文章強調，任何社會都有正負兩面，既然選擇在大陸工作，就應客觀看待大陸，平等相待同事，道理不深，卻是相看兩不厭的真諦。

文章還說，「登陸」有機會，但非捷徑，雖然大陸各地都為台胞求學、求職、創業提供最大的方便，但職場與創業的艱辛還是要一一承擔。建議「登陸族」有機會多聽聽前輩的指點，比如如何發揮大陸政策、市場的優勢，如何與大陸團隊合作取長補短等，「這一切都離不開一個開放的眼界和尊重的心態」。（編輯：楊昇儒）1070612

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