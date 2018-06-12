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政治

颱風季節來臨　國軍預置2200兵力救災

記者呂烱昌／台北報導2018/06/12 10:55
▲陸戰隊AAV7兩棲突擊車。（圖／記者呂炯昌攝）
▲陸戰隊AAV7兩棲突擊車。（圖／記者呂炯昌攝）

因應颱風季節來臨，國防部完成救災兵力及裝備預置規劃，可依中央災害應變中心命令，預置兵力與救災裝備，可投入緊急救援工作。

國防部表示，針對易發生土石流及淹水地區，國軍於颱風登陸前24小時，完成救災兵力預置計2,200人；海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊登陸車，規劃於颱風侵襲前36小時預置於宜蘭蘇澳、桃園下湖西及高雄左營，各作戰區可立即投入兵力約3萬6千餘人。

陸軍特指部及海軍陸戰隊編成23個蒐報小組，兵力計141人，攜帶衛星電話、GPS定位儀、無線話機等裝備，可針對山地高危險地區，協助執行居民撤離、災情蒐報、緊急救援及救災部隊引導等任務，後續依災情發展增派兵力支援。在防、離災階段，本、外島各作戰區（防衛部），預劃於22個縣市、364個區鄉鎮，派遣連絡官731人，協助地方政府兵力申請，並會同地方警消，共同執行災情蒐報任務。

同時為有效因應防疫工作，國防部整合三軍專業化學兵部隊，於平時完成人員、裝備、機具整備，當疫情發生時，可即時投入災防兵力2,300餘人，協力地方政府防疫工作，防堵疫情擴散。另外，國軍各級心理衛生中心計225人，遇重大災害時，各作戰區可立即整合地區內心輔官，成立「重大災害事件心理衛生中心」，會同民間社福、慈善等團體，執行救災官兵及災民心理輔導（撫慰）工作。

關鍵字颱風aav7衛星電話
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