院會停會一周先協商　時力批蘇嘉全被藍綠把持

時力黨團總召徐永明說，不只是臨時會，最近會期裡很多議程協商都是兩大黨在密室裡進行。昨天也很清楚訴求，如果臨時會的召開，尤其談話會已經表定是早上九點，為什麼早上九點院長不在，整個會場不知道在做什麼。

時代力量黨團今（ 12 ）日舉行「反對院會停一周，有共識議案先行」記者會，時力指出，藍綠兩黨昨對外宣稱經協商後，院會決定停開一周，兩大黨要私下協商小黨擋不住，但立法院不是兩大黨的立法院，院會這禮拜不開、開始一個禮拜的協商，都不是由大家一起決定的，時力並批評立法院長蘇嘉全被兩大黨把持。

徐永明表示，兩大黨要私下協商小黨已經擋不住了，但立法院不是兩大黨的立法院、不是兩大黨的院會，院長還是要主持議程，若是無法九點開會，那就不要通知大家九點開始。

徐永明批評，這很荒謬，好像開會時間是兩大黨在決定，院會這禮拜不開、開始一個禮拜的協商，都不是由大家一起決定的，民眾也看不懂立法院在做什麼。他呼籲要從立法院要從整體角度出發，而不是被兩大黨把持。

時力立委高潞以用則說，關於本次臨時會，時代力量也呼籲，議程的排入小黨無法決定，不過希望議程的排入能夠友善小黨，讓每一場議程每一位委員都能參與。

對於軍人年改，時力立委林昶佐表示，時代力量的基本原則一直以來都是保障基層、限制高官額度。在最高所得替代率的部分，相對於行政院版的 90 %，時代力量提出的版本是 80 %。以 80 %計算，上將最高大約是上校的 2 倍、中校的 2.5 倍、勞工勞保的 9.8 倍，雖然是 80 %，不過還是給予退將相當優渥的退休保障，也足以展現對於退將的尊敬以及職業的特殊性。

林昶佐指出，至於外界關心的 18 %，領退休俸的優惠存款利息，時代力量黨團的版本是希望比照公教在三年半內歸零。此外比照之前審查教師年改時增訂的狼師條款對其剝奪或追繳退休金，因為在學校中的軍校教官不屬於教師，為了配合當時的修法精神，時代力量也在這次的修法版本中加入軍訓教官如果涉及性侵害案件也應剝奪或追繳退休金。

林昶佐說，另外，在第 24 條針對退將到中國參加具有政治機關或團體舉辦的慶典或活動，時代力量版本明訂未經國防部核准或退休未滿 15 年，參加政治團體或政府所舉辦的慶典或活動應剝奪退休俸，一方面是維護國家尊嚴，一方面也是保障國家安全。

林昶佐表示，退將到中國參加慶典或活動的行為，不分政黨乃至於輿論都是相當反彈的，所以應該無須等到院版的兩岸人民關係條例來討論，時代力量的修法版本應是很合理的，希望大家在後續的協商以及院會能夠支持。