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美第三大有線電視？Roku每日平均用戶為臉書You

鉅亨網2018/06/12 10:39
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在 KeyBanc 分析師 Evan Wingren 週一 (11 日) 給予了美國串流裝置媒體平台 Roku (ROKU-US)「優於大盤」的評級後，Roku 股價收盤上漲 5.66% 來到 41.46 美元，也是 3 個月來的新高。

Roku 股價日線趨勢圖

Roku 主要業務將用戶從裝置上連接網路電視，提供媒體平台及內容的審閱。上一次財報顯示：

  • 營收年增率為 36%
  • 營業利潤年增 62%
  • 用戶成長 47% 至 2080 萬人
  • 活躍用戶平均營收成長 50% 至 15.07 美元
  • 美國網路電視市佔約 25%

分析師 Wingren 在分析 Roku 收款資料庫時發現，其平台的用戶急速成長。串流媒體也蓬勃發展，應不久將來取代有線電視成為視頻媒體主流，使內容提供商 (vMVPDs) 如迪士尼 Disney (DIS-US) 旗下的 Hulu 紛紛與 Roku 簽約營造雙贏的目標。

Roku 去年 9 月底 IPO 上市市值約 2.5 億美元，目前市值約 42 億美元。

該公司執行長 Anthony Wood 也引用了 Nielsen 的報告，提道 18 歲至 34 歲群組中有多達 10% 美國人口只使用 Roku 為獨一的媒體平台。

Roku 也等同於谷歌 Google (GOOGL-US) 的 YouTube 和臉書 (FB-US) 般，給予廣告商用戶愛好訊息，提供廣告商更準確的目標客群。同時，Roku 的每日用戶平均使用量約 2 小時，為 50 分鐘的臉書或 40 分鐘的 YouTube 高出一倍。

CML 分析師 Ophir Gottlieb 提道，如 Roku 分類為「有線電視業」則為美國第 3 大業者，緊追著大哥康凱斯特 Comcast (CMCSA-US) 和 AT&T (T-US)。

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