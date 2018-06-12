美第三大有線電視？Roku每日平均用戶為臉書You

在 KeyBanc 分析師 Evan Wingren 週一 (11 日) 給予了美國串流裝置媒體平台 Roku (ROKU-US)「優於大盤」的評級後，Roku 股價收盤上漲 5.66% 來到 41.46 美元，也是 3 個月來的新高。

Roku 股價日線趨勢圖

Roku 主要業務將用戶從裝置上連接網路電視，提供媒體平台及內容的審閱。上一次財報顯示：

營收年增率為 36%

營業利潤年增 62%

用戶成長 47% 至 2080 萬人

活躍用戶平均營收成長 50% 至 15.07 美元

美國網路電視市佔約 25%

分析師 Wingren 在分析 Roku 收款資料庫時發現，其平台的用戶急速成長。串流媒體也蓬勃發展，應不久將來取代有線電視成為視頻媒體主流，使內容提供商 (vMVPDs) 如迪士尼 Disney (DIS-US) 旗下的 Hulu 紛紛與 Roku 簽約營造雙贏的目標。