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消費行動的最後一哩　素人大隊創造朋友圈行銷

生活中心／綜合報導2018/06/12 15:00
▲博思網路社群團隊擅長朋友圈行銷，讓素人實際體驗發文取得同溫層信任。（圖／資料照片）
▲博思網路社群團隊擅長朋友圈行銷，讓素人實際體驗發文取得同溫層信任。（圖／資料照片）

Facebook在2018年初投下震撼彈，新的演算法下企業粉絲團貼文的曝光率將降低，用戶塗鴉牆會由個人帳號貼文為主要構成。也就是說，使用者越來越難看到品牌粉絲團貼文，消息一出讓所有的粉絲團小編都很緊張，但也代表社群行銷進入了新的里程碑。

「既然塗鴉牆上都是親朋好友的貼文，那只要讓消費者看到自己親朋好友向自己推薦商品就好了！」台灣目前有1,800萬的Facebook使用者、500萬Instagram使用者，其中每3人就有1人曾經透過社群分享自己的消費經驗，且有85%的臉書使用者接受親朋好友在社群網站上分享的商品使用心得。「企業粉絲團分享商品資訊，網友看到常覺得那是『廣告』。但今天透過素人體驗、分享就不一樣。那叫做『我朋友說滿好用。』」博思網路社群總監林君襄表示，素人（非企業）往往能夠跳脫企業對產品的盲點，在真實的日常生活中體驗之後，將最「原汁原味」、「活靈活現」的心得分享在社群上，更能贏得消費者的信賴。

「很多人都是在Facebook上看到朋友討論，才知道義美厚奶茶爆紅。」林君襄指出，一個產品、一則粉絲團貼文再好，如果沒有人分享討論也都沒有成效，但網友的笑點又相當難以捉摸，要用企業粉絲團發文、戳中網友笑點、讓他們爆笑轉傳，有一定的難度，但在各種案例中我們都能看到素人分享的爆發力。透過素人的力量，商品資訊、行銷短片都可以突破演算法的重圍，觸及使用者的塗鴉牆，甚至能吸引網友的二次創作，觸發「使用者原創內容」（UGC, User Generated Contents）行銷。

博思網路社群團隊可為客戶挑選合適的社群朋友圈行銷素人，一對一與他們溝通，確保素人了解品牌產品定位、使用方式及優缺點。掌握發文時程及曝光數量，並確保內容真實誠懇能受網友信賴。一篇貼文平均30次以上的互動數，並隨時掌握留言串的討論風向，確保資訊正確不歪樓。跟上朋友圈行銷趨勢了嗎？歡迎聯絡博思網路社群團隊！

關鍵字消費行動素人素人體驗使用者原創內容朋友圈行銷
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