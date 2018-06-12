消費行動的最後一哩　素人大隊創造朋友圈行銷

Facebook在2018年初投下震撼彈，新的演算法下企業粉絲團貼文的曝光率將降低，用戶塗鴉牆會由個人帳號貼文為主要構成。也就是說，使用者越來越難看到品牌粉絲團貼文，消息一出讓所有的粉絲團小編都很緊張，但也代表社群行銷進入了新的里程碑。

「既然塗鴉牆上都是親朋好友的貼文，那只要讓消費者看到自己親朋好友向自己推薦商品就好了！」台灣目前有1,800萬的Facebook使用者、500萬Instagram使用者，其中每3人就有1人曾經透過社群分享自己的消費經驗，且有85%的臉書使用者接受親朋好友在社群網站上分享的商品使用心得。「企業粉絲團分享商品資訊，網友看到常覺得那是『廣告』。但今天透過素人體驗、分享就不一樣。那叫做『我朋友說滿好用。』」博思網路社群總監林君襄表示，素人（非企業）往往能夠跳脫企業對產品的盲點，在真實的日常生活中體驗之後，將最「原汁原味」、「活靈活現」的心得分享在社群上，更能贏得消費者的信賴。