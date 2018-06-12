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歐舒丹全年少賺27% 回饋股東 增派息率至45%

鉅亨網2018/06/12 10:45
鉅亨網 / NOWnews
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歐舒丹 (0973-HK) 昨 (11) 日公佈截至 3 月底業績，全年錄得股東應佔溢利按年減少 27.0% 至 9631.3 萬歐元(約港幣 8.91 億元)，每股獲利 0.066 歐元(約港幣 0.6105 元），每股派息 0.0297 歐元(約港 0.274 元)，派息比率達到 45%，年增 10 個百分點。

歐舒丹股價昨日收報港幣 13.56 元，跌 0.4%。今 (12) 日截至 10:31，股價來到港幣 13.88 元，或 + 2.36%。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

歐舒丹期內發售淨額為 13.19 億歐元 (約港幣 121 億元)，年減 0.3%；零售點增至 3285 間，年增 248 間，自營零售店增至 1555 間，淨增 41 間，同店銷售年增 1.7%。

按固定匯率計算，2018 財年，增長最快的市場為中國、巴西、美國及香港，其中以中國市場表現突出，銷售年增 20.5%，同店銷售升 15.1%。日本依舊佔據銷售額貢獻第一的位置，佔集團總銷售額的 16.6%，中國佔 12.1% 位列第二。香港年內銷售增長約 8.3%。

截至今年 3 月底，歐舒丹在大陸的自營店數量為 197 間，該公司首席財務官 Thomas Levilion 預料，未來在中國開店的步伐會放緩，但將繼續在亞洲開店，料新一年淨開店總數或達雙位數。

Thomas 透露，集團很重視亞洲市場，將來的收購目標會集中於亞洲化妝、護膚品牌。其中東南亞市場潛力很大，計劃在該地區增設十幾間分店。

對於香港零售市道的看法，Levilion 表示，香港及中國旅客的消費意欲均有改善，近月延續良好勢頭、香港同店銷售維持雙位數增長。

他提到，2018 財年網絡直銷銷售 (包括電商及網上商城) 增長 19.2%，相當於直銷銷售總額的 13.7%，未來線上及線下銷售渠道將雙線發展。

歐舒丹去年派息比率為 35%，本財年在純利下跌下，公司仍提高派息比率至 45%。對此，Levilion 強調，因公司對前景有信心，業務亦會帶來現金流，冀藉此機會回饋股東。

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