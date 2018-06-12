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〈Fed升息前瞻〉通膨達標失業率低 聯準會將再升息

鉅亨網2018/06/12 10:42
鉅亨網 / NOWnews
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美國聯準會將在 6 月 12 日召開為期兩天的會議，市場預期聯邦基金利率將被上調 1 碼，通膨已達到 2% 的目標，而失業率降到 3.8% 的低點，經濟前景看好，但投資者仍須觀察美國與各國之間的貿易糾紛對市場的影響。

在 13 日會議結束後，預期聯準會將宣布升息 1 碼，將聯邦基金利率上調至 1.75% 至 2% 的區間，該利率代表著借貸成本。

此外，美國將在 12 日公佈 5 月整體與核心消費者物價指數 (CPI) 數據，估計整體 CPI 值為 2.7%，而扣除能源和食品價格變化的核心 CPI 估值為 2.2%，皆優於聯準會的 2% 目標。同時，經濟預期將變得更強勁，目前第 3 季的 GDP 預估將超過 3%。

穩健的經濟成長前景，使許多市場人士認為聯準會可能將今年升息幅度上調至 4 碼，但 Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，聯準會亦可能採取較謹慎的態度，維持利率預測不變。

聯準會主席鮑威爾可能面臨的問題

聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將在會議結束後召開記者會，有很大的可能性他將需針對升溫的貿易緊張局勢做出回應，以及貿易糾紛對經濟和貨幣政策所造成的影響。

美國總統決定對墨西哥、加拿大、日本和歐盟課徵鋼鋁關稅，與中國的高額關稅貿易攻防持續進行，而北美自由貿易協定 (NAFTA) 的談判陷入僵局。

經濟學家警告，這些貿易爭端可能會抑制全球經濟增長。對此鮑威爾早前表示，目前的貿易局勢還未影響聯準會今年和明年的升息預測。

通膨是否攀升太快？

聯準會一直試圖找到平衡點，它想穩步升息以防止經濟過熱，但升息步伐若太快則可能會使經濟衰退。衡量措施實行速度方法之一是觀察通膨，通膨在歷經多年處於低位水平後，終於在 3 月和 4 月達到 2% 的目標。

聯準會官員已明確表示，如果通膨超過此目標，他們不會太緊張，通膨在合理範圍內超過 2% 一段時間，是可以接受的，但在 5 月會議中，他們並未明確指出可接受的頂點，在這次的會議中，政策制定者可能會提供更多的線索。

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