〈Fed升息前瞻〉通膨達標失業率低 聯準會將再升息

美國聯準會將在 6 月 12 日召開為期兩天的會議，市場預期聯邦基金利率將被上調 1 碼，通膨已達到 2% 的目標，而失業率降到 3.8% 的低點，經濟前景看好，但投資者仍須觀察美國與各國之間的貿易糾紛對市場的影響。

在 13 日會議結束後，預期聯準會將宣布升息 1 碼，將聯邦基金利率上調至 1.75% 至 2% 的區間，該利率代表著借貸成本。

此外，美國將在 12 日公佈 5 月整體與核心消費者物價指數 (CPI) 數據，估計整體 CPI 值為 2.7%，而扣除能源和食品價格變化的核心 CPI 估值為 2.2%，皆優於聯準會的 2% 目標。同時，經濟預期將變得更強勁，目前第 3 季的 GDP 預估將超過 3%。