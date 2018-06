會前雙方在飯店外初次見面,面露微笑互相握手長達 32 秒,接著進入會議室展開閉門會談。會談結束、準備進行雙邊擴大會議前,金正恩與川普再度越過談判桌熱情握手,川普並對媒體表示一對一會談「 Very good. Very very good 」,短短一句話中連用三個「非常」,看似對會談結果相當滿意。另,社群網路上也瘋傳一張川普微笑對金正恩豎起大拇指比讚的照片。

而據新加坡《海峽時報》報導,金正恩表示願與川普密切合作,儘管這將會是個挑戰但他仍願意去做。目前雙方正在進行雙邊擴大會議,預計中午 11 時 30 分左右將共進午餐,持續討論重要議題,至於雙方談話內容為何?川普預計於下午 4 時召開記者會對外公開。