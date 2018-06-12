NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈國際變數多　影響匯市的不只川金會部落客再爆浪費食物　剩一堆都沒吃8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

貿易糾紛威脅全球經濟 台灣難獨善其身

中央社2018/06/12 10:40
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）美國經濟評議會今天指出，貿易政策已壓過其他財經風險，對全球經濟成長構成最大威脅。隨著景氣循環邁入成熟階段，台灣等出口導向型經濟體面臨挑戰，今年經濟成長恐減速。

總部設在紐約的經濟評議會（The ConferenceBoard）下午發表2018年全球經濟展望報告，將今年全球經濟成長預測值，從2月預估的3.3%下修至3.2%。

報告指出，全球經濟成長動能減弱，主因是歐元區景氣循環趨於成熟，以及美元升值、利率攀升和巴西等國經濟狀態艱困，造成新興市場成長前景轉差。不過，企業與消費者信心仍處於極高水準，意味許多國家經濟即使長期擴張，短期內陷入衰退的風險仍低。

經濟評議會首席經濟學家范阿克（Bart van Ark）表示，貿易糾紛若升高，各國競相加徵關稅，或實施關稅配額限制進口貨物數量，全球經濟也不會急轉直下。但企業若因此延緩投資或徵才，全球經濟成長恐更趨緩，衰退風險提高。

經濟評議會將台灣歸類為成熟經濟體，預估台灣今年實質國內生產毛額（GDP）成長2.6%，不如去年的2.9%，但優於整體成熟經濟體的2.4%。

范阿克接受中央社記者訪問時說，全球經濟狀態仍佳，但很難再加速成長，台灣的出口動能將不如以往，這是台灣當前面臨的挑戰，情況和南韓差不多。

他表示，美中貿易戰疑慮不見得反應在台灣經濟成長趨緩上，台灣面臨的更大問題，是中國對世界其他國家發揮影響力，進而影響台灣，這也會對台灣的經濟產生影響。

美國總統川普為了貿易問題，上週末在七大工業國集團（G7）峰會槓上多位領袖。范阿克認為，貿易緊張不太可能立即使經濟趨勢轉向，當前經濟狀態至少能維持半年，美國今年經濟成長率預估從去年的2.4%升至3%。

在新興經濟體方面，經濟評議會預估今年平均成長3.9%，略低於去年；中國今年經濟成長率預估從去年的4.2%降至4%。經濟評議會一向獨立估算中國經濟成長率，不採用高出近3個百分點的中國官方數據。（編輯：紀錦玲）1070612

人民日報籲台灣登陸年輕人：...台股萬一行情 投信：第3季...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan