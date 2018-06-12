台股萬一行情 投信：第3季漲股不漲市

（中央社記者田裕斌台北12日電）台股在內資推動、外資回補持股下，6月展開「萬一行情」，統一投信表示，在指數空間有限、個股有基本面推升下，第3季行情會是「漲股不漲市」，中小型股表現空間大。

統一中小基金經理人林世彬表示，自去年第3季以來，櫃買指數強於加權指數。統計去年6月30日至今年6月11日止，櫃買指數漲幅達16.78%，遠勝同期加權指數漲幅7.25%，盤面資金由大型股轉至中小型股輪動的態勢明顯。

林世彬指出，景氣處於擴張階段，美國減稅、全球主要經濟體資本支出創新高，將持續帶動未來經濟成長。台灣經濟穩健回溫，將支撐台股走強，儘管股價持續創高，台股仍保有高殖利率優勢。