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政治

AIT落成美來台官員層級未突破　梅建華：人選非常合適

記者林仕祥／台北報導2018/06/12 10:54
▲AIT處長梅建華表示，這次華府派來的官員，都是非常合適的人選，他們都代表台美合作關係的各個部份。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.12）
▲AIT處長梅建華表示，這次華府派來的官員，都是非常合適的人選，他們都代表台美合作關係的各個部份。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.12）

美國在台協會（AIT）內湖新館今（12）日舉辦落成典禮，不過美方來台官員的層級並未有進一步突破，外界認為，這是因為川普深怕違反美中之間的協定，即台美關係是一種非官方關係。AIT處長梅建華（Kin W. Moy）接受媒體聯訪時表示，這次華府派來的官員，都是非常合適的人選，他們都代表台美合作關係的各個部份。

梅建華說，今天這場慶典，是要表現美國和台灣之間的合作，也符合美國和台灣之間的整體政策。主管經濟和文化的美國國務院助卿瑪麗羅伊斯（Marie Royce）也出席這場盛會，她是非常恰當的一時人選，因為台美在過去四十年來有非常緊密的經濟、教育、文化的合作，可以說是台美關係的一個亮點，她此行來台，也是繼續強化雙方經文方面的合作。

另外，美國聯邦眾議院哈博（Gregg Harper）也會到場，哈博的蒞臨反映美國國會兩黨都支持台灣。梅建華指出，他先前就和台灣社會預告過，華府將會派出許多台灣的好友出席這場盛會，所以稍後大家在貴賓席會看到很多熟悉的面孔，他們都代表過去數十年之間，台美之間的扎實合作。


▲AIT主席莫健表示，美國國務院助卿瑪麗羅伊斯是台灣的好朋友，也是台美關係的強力擁護者，在台美關係中，人與人之間的交流，與文化交流，是台美關係中最強的一部分。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.12）

AIT主席莫健（James Moriarty）則表示，因為在區域內有很多事情在進行中，所以這也是美國必須要考量的，不過羅伊斯是台灣的好朋友，也是台美關係的強力擁護者，尤其在台美關係中，人與人之間的交流，與文化交流，是台美關係中最強的一部分。

至於美國是否會派遣軍方人員進駐AIT新館？梅建華強調，美國官員不方便討論維安措施，但目前AIT在信義路的辦公室，也是由一些美國職員，加上當地雇員一起從事維安工作，未來搬到新館後，也會採取相同措施，美國的做法，將會跟世界各地的標準做法一致，美國不會用維安措施來做政治立場的說明，但保證會有足夠的人員，讓在這邊辦公的人員有非常安全的環境。
 

關鍵字ait台美關係梅建華莫健
反院會停一周　時力批蘇被藍綠把持颱風季節來臨　國軍預置兵力救災

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