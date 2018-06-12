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川金會》奪諾貝爾和平獎　文在寅反而呼聲高

記者呂烱昌／綜合報導2018/06/12 11:41
▲歷史性川金會，南韓總統文在寅(右)雖然沒有與會，但是他擔任幕後推手促成川金會舉辦，反而更有望獲得諾貝爾和平獎。（圖／南韓青瓦臺)
▲歷史性川金會，南韓總統文在寅(右)雖然沒有與會，但是他擔任幕後推手促成川金會舉辦，反而更有望獲得諾貝爾和平獎。（圖／南韓青瓦臺)

美國總統川普與北韓領導人金正恩 12 日上午 9 點在新加坡聖陶沙嘉佩樂酒店會面，舉行歷史性川金會。南韓總統文在寅雖然沒有與會，但是他擔任幕後推手促成川金會舉辦，反而比川普、金正恩兩名爭議人物，更有望獲得諾貝爾和平獎。

川金會討論議題，可能包括終止韓戰、北韓核武議題等，相較與要求北韓「棄核」難度高，簽署終戰協議則是在會談議程上達成難度較低。如果真的終止韓戰，可為朝鮮半島帶來和平，實屬一大突破，參與者能否獲得諾貝爾獎也引發熱議。

在川金會準備就緒之際， 18 位美國共和黨眾議員向頒發和平獎的諾貝爾委員會共同提出申請，為川普爭取2019年諾貝爾和平獎，理由是「持續不懈為世界和平的努力」。幾個星期之後，又有7名美國州長跟進聯署。

川普本人也渴望獲得諾貝爾和平獎，以證明他在外交上表現也得過和平獎的前任總統歐巴馬。但是川普在國內驅逐外來移民、對外則是撕毀多項已簽署的國際協議、將美國駐以色列大使館，從台拉維夫遷至耶路撒冷，再度引發中東衝突，每一項政策都充滿爭議。

金正恩本身爭議更高，他在上台後大肆整肅異己，包括處決姑丈張成澤、涉嫌派人在馬來西亞毒殺胞兄金正男，日前又處死4名官員，以懲罰大陸旅行團在北韓發生32死車禍。儘管金正恩有意發展經濟，不讓北韓人民再度挨餓，但是他劊子手形象短期之內仍難抹滅，頒和平獎給他難以讓世人信服。

文在寅在 4 月 27 日文金會成功舉辦之後，積極派遣外交特使周旋在華府與平壤之間，就算遇到阻礙，也不放棄，甚至不惜奉承討好，稱川普才是值得獲頒和平獎。如果川金會真的達成韓戰終戰協議，文在寅獲得和平獎不僅呼聲高，爭議也較少。如果成真，他將是因為促進朝鮮半島和平，第二位獲獎的南韓總統。

 

 

 

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三星手機又爆炸！整輛車被火吞噬歷史性川金會　午宴菜單曝光

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