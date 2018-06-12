川金會》奪諾貝爾和平獎　文在寅反而呼聲高

美國總統川普與北韓領導人金正恩 12 日上午 9 點在新加坡聖陶沙嘉佩樂酒店會面，舉行歷史性川金會。南韓總統文在寅雖然沒有與會，但是他擔任幕後推手促成川金會舉辦，反而比川普、金正恩兩名爭議人物，更有望獲得諾貝爾和平獎。

川金會討論議題，可能包括終止韓戰、北韓核武議題等，相較與要求北韓「棄核」難度高，簽署終戰協議則是在會談議程上達成難度較低。如果真的終止韓戰，可為朝鮮半島帶來和平，實屬一大突破，參與者能否獲得諾貝爾獎也引發熱議。

在川金會準備就緒之際， 18 位美國共和黨眾議員向頒發和平獎的諾貝爾委員會共同提出申請，為川普爭取2019年諾貝爾和平獎，理由是「持續不懈為世界和平的努力」。幾個星期之後，又有7名美國州長跟進聯署。