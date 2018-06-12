哈啦財經／國際消息面變數多　影響匯市的可不只川金會

美元指數在6月11日盤中上升0.14%，但在市場對全球貿易戰的憂慮加重，主要是日前召開的七大工業國（G7）高峰會，美國總統川普與其他國家領導人就汽車關稅等問題針鋒相對，加上川金會結果的不確定性，使得美元走勢遲滯，美元指數持穩於93.580，只是市場認為，不論川金會結果如何，亞洲市場參與者對承擔風險持樂觀態度。

川金會6月12日登場，亞洲主要貨幣兌美元偏弱，新台幣兌美元早盤也續貶，不過，影響近期匯市的因素可不只川金會而已，本周國際消息面變數眾多，包括美國、歐洲及日本央行將舉行利率決策會議，加上端午節連假又將到來，市場預期觀望心態將偏重，投資人追價意願不高，在消息面未明朗前，新台幣兌美元匯率區間盤整機率高。

至於新台幣兌美元6月11日收盤微貶至逾1周新低，低量等待變數釐清方向，主要是本周國際消息面變數眾多，新台幣兌美元缺乏明確方向，僅剩小幅實質需求拋補，盤勢膠著沒有方向，進出口商皆有進場，外商銀也拋補互見，惟整體而言實質需求並不高。

也由於本周有眾多重大國際消息面事件接踵而至，加上下周一又是端午假期，銀行預期本周的觀望心態料偏重，主要是川金會目前很難評估會議結論；美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）自周二起開始為期兩天的利率政策會議，並於6月13日公布利率決議； 日本央行也將於6月14至15日召開貨幣政策會議；歐洲央行亦將於14日召開會議，之後宣布利率決定並召開記者會。

受到美國總統川普與北韓領導人金正恩即將會晤，加上主要央行將舉行貨幣政策等變數影響，市場分析，投資人追價意願不高，因此預估新台幣兌美元將在 29.8至29.9元震盪。



不過，也有銀行認為，長期趨勢來看，美國在就業市場持續收緊及減稅政策下，製造業活動加速，消費者信心升高，預計下半年經濟可望持續回暖，加上美國聯準會也在最新會議紀要提到，對高於目標的通膨更能容忍，並在最新經濟評估報告中指出美國經濟正溫和成長，而最常被聯準會用來衡量通膨的個人消費支出指數（PCE）平減指數也已逐漸逼近聯準會目標，這些跡象都顯示美國本周再度升息已是箭在弦上。

因此，銀行預期，如果美國聯準會本周如外界預期宣告升息，將助長美元再度攀升，長線來看，美元仍為投資人外幣資產配置首選，仍可分批布局。