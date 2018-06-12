國巨買盤轉向集團股 凱美、智寶、奇力新齊創新高

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 昨舉行法說會，董事長陳泰銘繼續強調產業供需吃緊，不過因為股價已高，買盤轉向追買國巨集團其他個股，今 (12) 日包括智寶 (2375-TW)、凱美 (5317-TW) 及奇力新 (2456-TW) 均創下掛牌新高。

智寶亮燈漲停最強，股價來到 71.8 元，凱美最高來到 92.7 元，奇力新則是突破 200 元大關，來到 208 元。

法人表示，國巨 4 月起 MLCC 再度調漲，同時 MLCC 及晶片電阻新產能也是逐月小幅開出，6 月因為電阻也陸續調漲約 30-50%，因此預估國巨第 2 季營收將達 186 億元，再創單季新高，單季每股稅後純益更上看 26 元。