NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈國際變數多　影響匯市的不只川金會部落客再爆浪費食物　剩一堆都沒吃8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

美元短期回檔長期仍強勢 一張表比較外幣優利定存

鉅亨網2018/06/12 11:03
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

近日美元短期受到貿易戰線擴大影響，出現較為明顯的下跌行情，但長期來看，美國受惠於基本面佳，近期經濟數據公布大多優於市場預期，大幅吸引資金流入，美元長期看升。為搶美元投資商機，各銀行紛紛推出限時外幣優利定存專案，美元定存 12 個月可享 2.1-2.4% 不等的年息，銀行業者建議，投資人可善用外幣優利定存伺機進行外幣資產布局。

北富銀表示，受到川普決定對從歐盟、加拿大和墨西哥進口鋼鐵和鋁產品徵收關稅所引發貿易爭端的影響，6/4 起美元指數快速下跌，此波最低來到 93.66。

但以長期趨勢來看，北富銀表示，美國在就業市場持續收緊及減稅政策下，製造業活動加速，消費者信心升高，預計下半年經濟可望持續回暖；聯準會也在最新會議紀要提到，對高於目標的通膨更能容忍，並在最新經濟評估報告中指出美國經濟正溫和成長；同時，最常被聯準會用來衡量通膨的個人消費支出指數（PCE）平減指數也已逐漸逼近聯準會目標，這些跡象都顯示美國本月再度升息已是箭在弦上，若屆時如外界預期宣告升息，將助長美元再度攀升。長線來看，美元仍為投資人外幣資產配置首選。

北富銀指出，投資人在進行外幣資產配置時，可依自己短中長期資金配置，選擇市面上適合自己資金調度需求的外幣優利專案進行投資。如此不但能讓資金不閒置幫你賺利息之外，一般定存專案年期最長不超過 1 年，保持了資金的靈活性，投資人可在中長期觀察匯率走勢後選擇合宜時機進行換匯，降低匯兌風險，為個人資產提供了一定的風險緩衝，是相對穩健的配置選擇。

為搶美元投資商機，各銀行紛紛推出限時外幣優利定存專案，北富銀即日起至 6/29 止，限時推出外幣優利定存專案，美元定存 3 個月年利率 2.10%、6 個月年利率 2.30%，12 個月年利率更高達 2.40%；澳幣定存 12 個月年利率達 2.00%；人民幣定存 12 個月年利率則上看 3.30%，相當優惠。北富銀本次承作資金門檻低，以美元定存為例，最低只要 1000 美元即可承作，讓小資上班族也可輕鬆進行外幣資產配置。

同樣在 6/29 截止的還有第一銀行和凱基銀行，12 個月年利率 2.15%。6/30 截止的有，土地銀行 6 個月年利率 2.20%，12 個月年利率 2.20%；合庫銀行 6 個月年利率 2.00%，12 個月年利率 2.10%；玉山銀行 6 個月年利率 2.00%，12 個月年利率 2.20%。而彰銀的專案則拉長到 9/30 截止，6 個月年利率 2.15%，12 個月年利率 2.25%。
 

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字美元美元優利定存定存美元定存headline
中國太陽能新政惹議 陸能源...國巨買盤轉向集團股 凱美、...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan