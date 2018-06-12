美元短期回檔長期仍強勢 一張表比較外幣優利定存

近日美元短期受到貿易戰線擴大影響，出現較為明顯的下跌行情，但長期來看，美國受惠於基本面佳，近期經濟數據公布大多優於市場預期，大幅吸引資金流入，美元長期看升。為搶美元投資商機，各銀行紛紛推出限時外幣優利定存專案，美元定存 12 個月可享 2.1-2.4% 不等的年息，銀行業者建議，投資人可善用外幣優利定存伺機進行外幣資產布局。

北富銀表示，受到川普決定對從歐盟、加拿大和墨西哥進口鋼鐵和鋁產品徵收關稅所引發貿易爭端的影響，6/4 起美元指數快速下跌，此波最低來到 93.66。

但以長期趨勢來看，北富銀表示，美國在就業市場持續收緊及減稅政策下，製造業活動加速，消費者信心升高，預計下半年經濟可望持續回暖；聯準會也在最新會議紀要提到，對高於目標的通膨更能容忍，並在最新經濟評估報告中指出美國經濟正溫和成長；同時，最常被聯準會用來衡量通膨的個人消費支出指數（PCE）平減指數也已逐漸逼近聯準會目標，這些跡象都顯示美國本月再度升息已是箭在弦上，若屆時如外界預期宣告升息，將助長美元再度攀升。長線來看，美元仍為投資人外幣資產配置首選。