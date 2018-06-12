中國太陽能新政惹議 陸能源局：不是「急剎車」或「一

能源局相關負責人 11 日強調，《通知》本身不是「急剎車」，在政策研究制定過程中，借鑒了德國、西班牙、捷克等國家經驗，通過徵求意見會 (2 月)、新聞發布會 (4 月) 等多種方式充分徵求意見、吹風提示，還專門召開會議聽取了地方發展改革委 (能源局)、有關電網企業意見並作了政策宣導。經多次修改完善、反覆論證後，才在 5 月 31 日正式印發了《通知》。

中國國家發改委、財政部、國家能源局於 6 月 1 日，聯合發布《關於 2018 年光伏發電有關事項的通知》，由於文件記載日期為 5 月 31 日，又被稱「531 新政」，重點在於限規模、降補貼，引起產業界不小反彈。

中國大陸 6 月 1 日發布的太陽能新政策，引發行業焦慮及熱議。11 日深夜人民網與新華社連發 2 文，引述中國國家能源局說法，強調這次新政不是「急剎車」，也非「一刀切」，而是太陽能產業發展進入新階段的必然要求。

相關人員說，《通知》既是落實供給側結構性改革、推動經濟高質量發展的重要舉措，也是緩解太陽能行業當前面臨的補貼缺口和棄光限電等突出矛盾和突出問題的重要舉措，這是太陽能產業發展進入新階段的必然要求，推出《通知》是十分必要的。

「當前解決太陽能產業所面臨困難付出的代價，比今後出現泡沫後再行調整所付出的代價要小得多，也有意義得多。」國家能源局有關負責人說。

對於業界認為，這次調整是「一刀切」，而且過於倉促，希望有緩衝期。能源局表示，此次調整是對太陽能發電新增建設規模進行優化，採取分類調控，非「一刀切」。

負責人強調，這是對需要國家補貼的普通電站和分散式電站建設規模合理控制增量；對領跑基地項目視調控情況酌情安排；對太陽能扶貧和不需國家補貼項目大力支持，有序發展。