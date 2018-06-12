廣編／摩曼頓世足瘋　最完整世足商品限定開賣

2018體壇最大盛事，眾所矚目的第21屆世界盃足球賽(FIFA)將在俄羅斯火熱登場，晉級32強的足球強權與眾家球星將施展魔法般華麗的足下功夫，為全球球迷帶來足球殿堂最高等級的賽事饗宴，台灣連鎖運動通路龍頭摩曼頓看準世足賽商機，搶先推出一系列世足相關商品以及零時差直播派對，足球列強全套裝備在全台摩曼頓通路皆可一次網羅，邀球迷一起熱血瘋世足。
四年一度的世足瘋即將到來，身為全台最大連鎖運動用品通路的領導品牌，摩曼頓囊括了各大品牌的世足商品，除了世足指定用球、各國家隊球衣、球褲、球鞋、背包等皆可一次購齊，摩曼頓與品牌推出了獨家的足球球衣Print Shop燙印服務，於指定店家購買2018世足球衣，即可加價890元享有專屬的燙印服務，在你的熱血應援球衣上燙印支持球星的姓名背號，德國球星Müller、阿根廷球星Messi、日本國家隊本田圭佑…等數十位傳奇球星的背號皆可燙印，更特別的是還可以燙印知名動漫足球小將翼的大空翼、日向小次郎…等主角姓名背號，今年夏天，就穿著摩曼頓為你燙印的專屬球衣，一起熱血瘋世足。
這屆世足在俄羅斯舉行，對於轉播時間點更適合台灣球迷，上屆摩曼頓首創將直播派對搬進電影院，讓球迷體驗如同親臨現場的感官享受，本屆熱血直播派對，摩曼頓更不會缺席，並且加碼更多優惠好康要帶給球迷最難忘的熱血世足瘋。
另外針對南台灣的世足瘋，摩曼頓特別與台南長榮桂冠酒店合作推出足球主題房搶搭暑假旅遊商機，將為南台灣的世足迷打造足球主題氛圍，凡前30組完成入住之消費者還可獲得足球抱枕乙個。即日起至6月30日止，於台南區摩曼頓指定門市消費滿2000元即贈「足球急先鋒-High趴入場券」兩張，憑券可參加6月15日到6月30日摩曼頓與台南長榮桂冠酒店共同舉辦之直播派對，憑券入場可兌換「百威派對組合」一份，活動期間入住其他指定房型還可獲得摩曼頓足球相關商品折扣券以及抽獎券，預測奪冠隊伍更有機會抽中精美贈品。
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