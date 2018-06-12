擊敗9萬票奪獎！新身分證出爐被酸爆　聶永真：言語霸凌

新版身分證樣式曝光，由設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE 」以簡潔清爽的風格獲內政部「身分證明文件再設計」活動最大獎「設計獎」，不過，有網友發現獲獎作品僅有 46 票，票數與「人氣獎」的 9 萬票差距甚大卻能拿下冠軍，質疑活動黑箱。對此，知名設計師、同時為活動評審之一的聶永真在臉書回應，人氣獎不等於是設計上的第一名，認為網友們言論已是「言語霸凌」，呼籲大家「請不要霸凌人身攻擊得獎者好嗎？」

針對新版身分證在網路上人氣慘淡一事，聶永真今（ 12 ）日在臉書發表七大要點說明，其中提到「人氣獎不等於是設計上的第一名」，指出造成該作品當初在網路票選只拿 46 票的兩個原因，是因票選活動進入中後段時「 1. 很多支持者每天投三票積高了前幾個頁面裡的作品票數 2. 較後面頁面的作品很多在連續多頁的票選疲勞下，在網友還沒翻到他們的作品前，就已經先完全地被犧牲沒被看到了，所以這也是為什麼會有專業評審機制的原因。」



▲由林昊翰設計之作品「嶼民在地」以 9 萬多票奪下人氣獎。（圖取自身分證明文件再設計網頁identityredesign.tw）

聶永真說，46 票在人氣獎裡當然完全慘輸「但評審機制的加入就是為了確保夠好的設計都能被看見，不會被任何網路投票帶來的 bug 犧牲。」認為該作品雖在網路票選中僅獲 46 票，但「不代表可以被蹂躪拿來當成言語霸凌的玩笑，這 46 票可能僅是來自於作者本身沒有火力全開號召親友幫忙催票投票所得到的數字罷了。」

面對得獎作品遭大批網友痛罵，聶永真表示相當心疼得主，認為目前發生的一切應是得主始料未及的事，並喊話「你們知道許多言語霸凌的部分，會讓一個得獎者、創作者的生命與專業價值，從此消沈嗎？而現在這個言語霸凌正在發生。」「這些創作者帶著很好的初心投放一己之力於本土的環境，一但這些言語累聚成毀掉他們的強酸，蝕剩成最後的懼怕與沮喪，我們就什麼都沒有了。民粹是很可怕的東西，不要讓自己成為加害者。」

最後，聶永真更大力呼籲「一個競賽的結果有些人喜歡、有些人不喜歡，有人認同有人拒絕接受，但請不要霸凌人身攻擊得獎者好嗎？」