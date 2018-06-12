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在家看世足賽不怕餓　百貨業者首推美食外送服務

記者彭夢竺／台北報導2018/06/12 11:17
▲世足賽即將開踢，百貨業者集合百貨內各種炸物、烤物，指定櫃位消費滿額可參加抽獎。（圖／統一時代百貨提供）
▲世足賽即將開踢，百貨業者集合百貨內各種炸物、烤物，指定櫃位消費滿額可參加抽獎。（圖／統一時代百貨提供）

四年一度的世界盃足球賽即將在本周四開打，根據FIFA預估，今年世足賽將可締造40億美元商機。看球賽最需要的就是零食、飲料，台灣的百貨、連鎖咖啡業者看準商機，集合百貨內各種炸物、烤物，不僅指定櫃位消費滿額可參加抽獎，服飾配件消費滿額還可獲得美式餐廳餐券，另一家百貨業者更是首度推出美食外送服務，各種知名餐廳不需要出門就能吃到，連鎖咖啡業者則是要幫消費者提神，世足賽期間點夠英式咖啡，搭配蛋糕半價優惠。

2018世界盃足球賽將於6月14日開打，為期32天的賽事將成為今年夏季運動界的頭條話題，為了搶搭難得4年一次的商機，不僅各個運動品牌紛紛推出世足系列商品，百貨業者、連鎖咖啡也來搶攻周邊市場。看好點心、冷飲等觀賽必備美食將全力發燒，統一時代百貨集合館內炸物、烤物，讓消費者邊品嘗邊看世足，TGI FRIDAYS 推出期間限定世足主題餐、21 PLUS 也有新品 BOSS 級炸雞桶香脆、東京咖哩則有炸物三選一。

此外，統一時代百貨更要送出1萬元 FRIDAYS 世足聚餐金，即日起到6月27日持會員卡於指定櫃位消費滿500元即可參加抽獎，6月14日到6月27日服飾配件消費累計滿3,500元還送300元餐券，讓球迷的世足魂熊熊燃起，與朋友一同度過緊張又刺激的觀賽好時光。

京站時尚廣場年中慶主題圍繞在夏日瘋世足，除了各種服飾、配件搭上世足賽熱潮，美食類與來自新加坡的 honestbee 誠實蜜蜂共同攜手合作，推出「QQ飛食」全台百貨首家美食外送服務，結合館內知名餐廳晶湯匙泰式料理、N.Y Bagels CAFÉ、大戶屋等50家餐廳、小吃，只要一指就能享有外送到家的服務，首購滿499元還可現抵300元。

世界盃足球賽即將開踢，西雅圖極品咖啡也推出「世足瘋一夏」活動，只要在6月14日到7月15日期間，到咖啡門市點購英式手沖咖啡，再搭配任一款蛋糕，可享有蛋糕半價優惠。

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