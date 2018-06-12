美中貿易交鋒 和大沈國榮：雷聲大雨點小

（中央社記者鍾榮峰台中12日電）科學園區同業公會理事長、和大董事長沈國榮表示，若美中貿易戰開打，中國大陸會吃虧，不過應是「雷聲大雨點小」，最終美中會互得一些利益。

和大今天上午在台中舉行股東會，會後沈國榮接受媒體採訪。

觀察美中貿易戰可能態勢，沈國榮接受中央社記者詢問表示，中國大陸對美國整年出口外銷金額估5500億美元，美國對中國大陸外銷出口金額約1600億美元，若美中貿易戰開打，中國大陸會吃虧一點，因為不容易轉移分散外銷市場，且中國大陸欠缺半導體產業實力。

不過沈國榮表示，美中貿易交鋒應該是「雷聲大雨點小」， 最後美國和中國大陸可互相得到一些利益。