沈國榮支持廢核 缺電風險建議電力總體檢

（中央社記者鍾榮峰台中12日電）台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長、和大董事長沈國榮預期，到2025年之前，台灣缺電風險仍大，不過，他支持廢核，建議政府每年定期總體檢電力規劃，朝綠電目標邁進。

汽車傳動系統製造廠和大今天上午在台中舉行股東會，通過盈餘分配現金股利每股新台幣3.75元，會後沈國榮接受媒體採訪。

談到台灣電力議題，沈國榮表示，他支持廢核，因為廢核是未來全球趨勢，人民對於核災後果有疑慮，不能說核電沒有風險，台灣地理環境小，目前台灣有好的風場，水力資源也可多加利用。