川金會 港媒關注北韓經濟潛力

報導首先看重的是北韓的地理位置，它引用南韓總統文在寅早前說，北韓可以建立3個經濟帶，一是西海岸經帶，將半島西部與中國連接，發展為物流中心。

香港大公報昨天以全版篇幅報導北韓的經濟發展潛力，顯露出對北韓的莫大憧憬，但未知北京方面是否有相同看法。

美國總統川普和北韓最高領導人金正恩早上在新加坡進行歷史性會面，稱為「川金會」。

川金會：各國反應（中央社記者張謙香港12日電）「川金會」今天在新加坡舉行，在香港，親北京媒體已開始關注北韓今後是否會開放改革，並認為北韓經濟潛力巨大。

另外兩個經濟帶，一個是朝鮮半島與俄羅斯的連接，強化與俄國在能源方面的合作；另一個是在南北韓邊界發展旅遊業。

報導稱，北韓還有一個巨大的經濟潛力是坐擁「金山銀山」，擁有數十萬億礦產待開發。

據報導，北韓擁有豐富的礦產資源，包括鐵礦、銅礦、銀礦、錳、鋅、稀土和金礦等。此外，東海盆地和西海盆地蘊藏著豐富的石油。

報導同時指出，在基礎建設上，北韓和南韓的交通若是接軌，可以打造半島連接中國、俄羅斯以及歐洲的鐵路網。

建立鐵路網是北京推動「一帶一路」的具體工作，而鑑於北韓一直不開放，令中國的鐵路網無法延伸至整個朝鮮半島。

文章最後指出，金正恩曾表明，今後北韓將聚焦發展經濟，並計畫發展13個經濟開發區。目前北韓正推動5大中央級大規模經濟特區，還有20多個中小規模的經濟特區的招商引資活動。

在外界高度關注「川金會」對東北亞帶來和平之際，香港親北京的報章顯然已把焦點集中在「川金會」之後的北韓發展，以及可能帶來的經濟效益。

從經濟上看，北韓是一塊尚未開發的處女地，一旦對外開放，相信無論是中國、俄羅斯或美國，都會對之深感興趣。

早前有日本外交人士向中央社記者說，北韓一旦進行經濟開放，相信日本方面也會感興趣，尤其朝鮮半島納入「一帶一路」的話，日本更不能忽視。

但相關人士指出，日本和北韓在正常交往上存在很大障礙，首先是北韓綁架日本人事件，在問題未解決前，日方很難與北韓正常交往；另一個就是戰爭問題。

目前有分析指出，初步看，外界可以樂觀預測「川金會」將為地區帶來和平。而在和平之後，各國開始把焦點放在北韓的經濟潛力上。（編輯：楊昇儒）1070612