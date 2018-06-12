越南再掀反華遊行 陸媒：西方媒體炒作

越南多地再度爆發反華遊行，中國駐越南大使館10日為此發出通報，提醒在越中國公民注意出行安全；大陸網民紛紛轉貼新聞，呼籲暫停赴越旅遊洽公，兩國民間關係再陷緊張。

社評還稱，越南「網路管理的技術能力有限」，臉書等西方網站都在越南可以登錄，一些政治異見人士和力量，例如越新黨，得以利用網路從事政治聯絡和動員。越南政府此時擬推動網路安全法，大概與防範境外勢力的網路滲透有關。

環球時報今天刊出社評，批評西方媒體大量炒作這些示威都是針對中國的，渲染越南社會「抵制中國」的情緒。

社評並指越南擬議中的「經濟特區法」草案包含將該國北中南三個特區裡的土地租賃期限延長至99年的條款，該條款是針對各國投資者的。卻有少數越南激進分子鼓噪該法將導致中國人「長期占領越南土地」，這種聲音顯然扭曲了越南政府文件的本意，是在用反華的民族主義開展煽動，挑戰越南現行的政治制度。

社評表示，隨著中越對海上爭議的管控日趨有效，中越糾紛已不再是越南的主要挑戰，而利用兩國糾紛攪動越南社會，煽動一些人對越共的不滿，反而可能成為越南政治上的突出隱憂。打民族主義的旗號來與推行穩健對外路線的政府對著幹，這往往是政治對抗力量的拿手把戲。「說到底，中國在此次事件中只是個躺槍者」。

越南國會本來預計在15日批准通過「經濟特區法」草案，擬定在北中南設立3個經濟特區，計畫給予外商租地期限最長延至99年等優惠。

越南部分民眾認為，外國投資者在經濟特區獲得土地使用權的期限太長，擔心中國投資者將在3個具有戰略地位的經濟特區中取得大部分利益，可能對越南國家領土主權、政治、移民管理等問題產生不利影響。

在10日多地的非法遊行示威，其中在平順省（BinhThuan）演變為暴動，數千示威者包圍省政府，部分示威者向警方扔擲石頭、汽油炸彈，造成數十名警員受傷，汽車和機車被燒毀，已傳出逾100人遭警方逮捕。

面對民眾的反對，越南國會11日以表決方式，正式把「經濟特區法」草案的表決時間延後至今年底召開的下一次會議，以進一步徵求各界與民眾的意見。（編輯：楊昇儒/朱建陵）1070612