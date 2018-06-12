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自動通關設施更新運作較慢 移民署致歉

中央社2018/06/12 11:05
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北12日電）移民署副署長鐘景琨今天表示，有鑒桃園機場電源排插設施老舊，於今天凌晨離峰時段進行設施更新作業，但因系統量龐大、更新緩慢，已於上午8時恢復正常出入境通關服務。

有部分旅客指出，桃園機場的自動通關系統於今天上午6時許疑似出現設備異常，造成許多人無法迅速自動通關，現場大排長龍，人潮消化緩慢。

鐘景琨今天告訴中央社記者，移民署在桃園機場的資訊機房是在民國88年建置，使用迄今已近20年，相關電力設備都已老舊。

他指出，去年11月17日也因此發生電源排插故障，導致查驗系統服務中斷事件，移民署為解決電力設備老舊問題，向中央爭取經費，將電源排插由單電源更換為雙電源，並規劃分兩階段作業汰換。

由於汰換作業必須歷經關系統、切電、更新電力設備和重新啟動程序，鐘景琨說，估計第二階段更新資訊機房電源排插設施及增設電力系統為雙迴路，作業時間約需4、5個小時，所以排定在今天凌晨離峰、旅客也相對少的時段進行，以確保重要資訊設備供電穩定，及降低對旅客的影響。

鐘景琨表示，所有作業約於今天凌晨近5時許施作完成，且開始陸續恢復系統服務，但因桃機系統龐大，使得設備更新後的初期運作速度較緩慢，立即加派人力和開放所有通關櫃檯處理通關作業，在上午8時前已全數恢復正常服務。

對於造成部分旅客等候及不便，鐘景琨也代表移民署致歉。（編輯：張銘坤）1070612

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