川金會遇AIT新館落成 美中區域影響力較勁

（中央社記者繆宗翰台北12日電）川金會上午登場，AIT新館也在今天舉行落成典禮。外媒分析，北京將更擔憂美國削弱中國區域影響力。台灣學者則認為，中國若因此持續打壓台灣，將使台灣獲得更多國際支持。

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩12日上午在新加坡舉行歷史性會談。與此同時，歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造的美國在台協會（AIT）內湖新館也於今天舉行落成典禮。

華爾街日報今天引述未具名美方官員表示，中國外交官曾敦促美國政府，不要派部長級官員出席AIT新館落成典禮。中方指出，美方若派高層官員赴台，將違反美台保持非官方關係的諒解（understanding）。