NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈國際變數多　影響匯市的不只川金會部落客再爆浪費食物　剩一堆都沒吃8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

川金會遇AIT新館落成 美中區域影響力較勁

中央社2018/06/12 11:02
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者繆宗翰台北12日電）川金會上午登場，AIT新館也在今天舉行落成典禮。外媒分析，北京將更擔憂美國削弱中國區域影響力。台灣學者則認為，中國若因此持續打壓台灣，將使台灣獲得更多國際支持。

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩12日上午在新加坡舉行歷史性會談。與此同時，歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造的美國在台協會（AIT）內湖新館也於今天舉行落成典禮。

華爾街日報今天引述未具名美方官員表示，中國外交官曾敦促美國政府，不要派部長級官員出席AIT新館落成典禮。中方指出，美方若派高層官員赴台，將違反美台保持非官方關係的諒解（understanding）。

這名美國官員認為，「他們（中國）在設定新的紅線」。

台灣智庫執行委員賴怡忠今天接受中央社記者訪問時表示，不論川金會與AIT新館落成同時舉行是巧合或人為，美國國務院系統確實因為處理川金會，而較無暇顧及AIT新館落成。「不過台美未來的交流與發展，不會僅限於6月12日」。

賴怡忠指出，美國去年在國家安全戰略報告中，將中國列為競爭者後，中國不斷面臨不利的區域局勢。因此中國開始積極作為，包含中國國家主席習近平今年兩度會見金正恩、4月與印度總理莫迪（Narendra Modi）非正式會晤，以及善用日本期待，改善中日關係等。

他分析，中國做出這些舉動都不是出於自信，而是感受到區域影響力正逐漸流失，必須仰賴「領袖外交」主動出擊。

而中國區域影響力的流失，更近一步體現於台美關係日趨密切。

早在AIT新館落成前，川普今年3月便簽署了「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），鼓勵美國行政部門與台灣進行高級別交流。美國聯邦眾議院院會5月則表決通過2019財政年度國防授權法，法案要求強化台灣軍事實力，並呼籲依循台灣關係法，美國應派遣高階軍事官員訪台。

華爾街日報分析，對中國政府來說，威脅在於美國正幫助推動台灣進一步遠離最終的「統一」。

賴怡忠則表示，隨著台美關係密切發展，中國只能加大對台打壓力度，但這反而會讓區域國家對台灣的同情及好感上升。

他指出，「中國的所作所為，只會讓其它國家更加厭惡他們的霸凌手法，更願意支援台灣」。面對中國更多主動出擊手段，台灣反而更能在非正式領域獲得更多國際合作空間。（編輯：翟思嘉）1070612

大立光7月訂單俏 林恩平：...越南再掀反華遊行 陸媒：西...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan