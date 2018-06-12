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台股盤中─超級股東會缺主流帶隊族群 短線恐回測10

鉅亨網2018/06/12 11:16
鉅亨網 / NOWnews
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股王大立光 (3008-TW)、華碩 (2317-TW) 等股東會今 (12) 日同步登場，可說是超級股東會日，但台股受到陸股走弱，指數開低震盪走低，盤中欠缺主流股帶隊，國巨 (2327-TW) 高檔震盪未過新高引來市場擔憂，法人認為，大盤指數接近前波高點，KD 高檔死亡交叉，短線恐回測 10 日線與 11000 點支撐，在 KD 修正壓回至 50 附近後，才有利再度上攻。

美股周一小漲小跌，台股今日以 11140.02 點開出，下跌 9.21 點，大立光股東會通過 72.5 元現金股利，股價開高後翻黑，權值股台積電 (2330-TW) 也是小跌表現，國巨雖然營收報喜，外資調高評等，在諸多利多消息下，股價開平震盪翻黑，鴻海 (2317-TW) 則是企圖守住紅盤，但在權值股無力下，大盤指數震盪，盤中一度拉升至 11160.05 點，可惜無法延續攻勢，指數再翻黑下跌至 11088.63 點。

證券分析師張陳浩指出，大盤指數今日量縮，近期成交量都低於 5 日均量，攻擊量並未出現，且指數近前波高點 11270 點，KD 高檔死亡交叉，顯示人氣並未聚焦。

張陳浩表示，種種跡象顯示下，大盤最好量縮拉回整理，修正 KD 壓回至 50 附近，才有利上攻；他指出，上次的突破點是 11000 點，現在變成支撐，預期大盤指數約有 100 點修正空間，短線恐回測 10 日線、約 11000 點。

他指出，今日盤面上並沒有主流股，只有零星個別題材及中小型股的表現，其中特斯拉概念股表現較強，受惠族群股價上漲帶動，電動車題材股包括美琪瑪、康普、精星等股都有表現，另外，車用二線光學股的佳凌也是強漲。

被動元件股則是以二線的智寶、華容、大毅等股呈現落後補漲，但一線族群則是休息；另外，玉晶光、揚明光、先進光走高；矽晶圓族群以漢磊領漲，MOSFET 概念股富鼎、大中漲勢強，杰力、尼克森同步走揚。

 

 

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