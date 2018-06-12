台股盤中─超級股東會缺主流帶隊族群 短線恐回測10

股王大立光 (3008-TW)、華碩 (2317-TW) 等股東會今 (12) 日同步登場，可說是超級股東會日，但台股受到陸股走弱，指數開低震盪走低，盤中欠缺主流股帶隊，國巨 (2327-TW) 高檔震盪未過新高引來市場擔憂，法人認為，大盤指數接近前波高點，KD 高檔死亡交叉，短線恐回測 10 日線與 11000 點支撐，在 KD 修正壓回至 50 附近後，才有利再度上攻。

美股周一小漲小跌，台股今日以 11140.02 點開出，下跌 9.21 點，大立光股東會通過 72.5 元現金股利，股價開高後翻黑，權值股台積電 (2330-TW) 也是小跌表現，國巨雖然營收報喜，外資調高評等，在諸多利多消息下，股價開平震盪翻黑，鴻海 (2317-TW) 則是企圖守住紅盤，但在權值股無力下，大盤指數震盪，盤中一度拉升至 11160.05 點，可惜無法延續攻勢，指數再翻黑下跌至 11088.63 點。