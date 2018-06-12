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實體書店被網路打趴？戴勝益：五年內書本重回閱讀主流

記者汪瑋琪／台北報導2018/06/12 17:00
▲益品書屋創辦人戴勝益。（圖／記者林調遜攝）
▲益品書屋創辦人戴勝益。（圖／記者林調遜攝）

誠品書店9個月關了3家店，金石堂也陸續結束部份門市營業，震驚業界。實體書店發展不易的主因，導向國人閱讀率下滑，以及閱讀習慣由實體書本轉為網路所影響。

不過，益品書屋創辦人戴勝益卻表示，書店的閉店風潮將「物極必反」，未來三、五年，國人閱讀風氣必有所改善，也將重新感受書本魅力，回歸實體書店。因此，市場持續提供資源充沛與閱讀環境，保留並培養閱讀者，當為首要任務。

會有「物極必反」這個想法，是戴勝益走訪美國、日本書店得出的結論。

實體書將再翻轉，成為新的閱讀趨勢

他進一步舉例，美國Amazon雖為網路賣家，卻擁有400多家實體獨立書店，店面皆有和益品書屋差不多大小，約兩百多坪的規模，且本本皆為精裝書，光是排隊買單的人潮就有二、三十位。

雖然有部份台灣人逐漸習慣使用3C線上閱讀，但戴勝益以日本、美國現況為鑑，認為未來實體書將再翻轉，成為新閱讀流行趨勢。他笑說：「書店關到一個相當程度就會不關，所以我們要在下坡處等，等到大家都來閱讀。」

如此胸有成竹，不單是從國外觀察到的閱讀現象，書屋讀者也是他堅定此信念的緣由之一。

當天採訪時間為平日下午，書屋卻沒想像中冷清，反而坐了將近三分之一的人。「看到這麼多人喜歡看書，你就會知道一定要提供這樣的環境（好的閱讀空間），才是對的。如果一直說要看書（提倡閱讀），卻沒有提供環境就是一個錯誤。」


▲戴勝益認為，未來實體書將會再成為新的閱讀流行趨勢。（圖／記者林調遜攝）

經濟強盛後，將再意識閱讀重要性

不只走訪書店，戴勝益也會從生活周遭，觀察每個人的閱讀習性。

有次登聖母峰基地，他發現休息時間，中國人習慣看著大山美景，大聲與友人談天說地，反觀歐美人，都是默默地從背包拿書出來看。從那時，他深刻感受到，台灣再過3至5年經濟再提升後，意識到閱讀的重要性，就會和歐洲、美國人一樣，養成閱讀的習慣，並重新發現書本的魅力，回歸紙本懷抱。

談到書本的魅力，戴勝益笑著舉例：「若是你老公深夜兩點還在看手機，你一定會罵他，如果他在看書，你一定說他很有氣質，但是手機和書本內容有可能是一樣的，這就是讀書的好處。」

深深著迷書本，大學立志開書店

說到閱讀，戴勝益本身也是個愛書成癡的人。大學時期的他就立志，當志業和事業有成，要為大家提供一個夢想的讀書環境，而如今他也辦到了！

所謂好環境，並非像圖書館那般嚴謹、安靜的閱讀空間，益品書屋要給的是輕鬆、不拘束的地方。

走進書屋，你會發現，小聲講話、咳嗽、喝東西都是被允許的！有別於一般圖書管無法發聲的環境，這裡給了相當限度的自由。「在這裡就像在家讀書，翹起二郎腿、看書喝茶，或是邊看邊講話都可以。這就是為什麼我不讓書屋侷限在三、五坪，而是要兩百坪的原因。」戴勝益解釋。

除此之外，戴勝益還特別強調「信任」二字。

益品書屋入場方式為，每人收費100元，閱讀時間不限制，全館書籍看到飽。基於信任，對於中午想出去吃飯，或臨時有事外出的人，只需要出示當天購買的票根，不用再重複購票入場；全館兩百多坪的空間，沒有裝置任何一台攝影機，給足讀者最大的空間。全以消費者為導向，這也就是為什麼戴勝益如此自信書屋不被模仿、取代的原因。

 

關鍵字戴勝益益品書屋閱讀書本
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