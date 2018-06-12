接種疫苗預防日本腦炎　高雄市全面防疫

日本腦炎進入6至7月的高峰期，高雄市政府全面啟動防疫措施，由於疫苗接種是預防日本腦炎最有效的方法，高市府籲請市民依規定時程讓家中幼兒接種日本腦炎疫苗，豬隻及養豬畜牧場工作人員儘速完成疫苗接種。

依據疾病管制署監測資料顯示，日本腦炎流行季主要在每年5月至10月，6至7月為流行高峰，今（107）年截至6月10日全國共有12例、高雄市6例，其中高雄林園區自5月24日迄今累計4例個案群聚感染。

為遏止日本腦炎疫情蔓延，高雄市政府整備跨局處緊急防治量能，全面啟動防疫，加強高雄市幼兒公費日本腦炎疫苗催種、衛教宣導，提升人類及豬隻疫苗涵蓋率，並於高風險場域佈放捕蚊燈，每日進行病媒蚊誘捕並監測成蚊數量。



▲高市林園區戶外殘效牆面噴藥。（圖／高市衛生局提供）

高市農業局持續針對日本腦炎疫情高風險場域內農田環境管理、禽畜養殖場、畜牧場環境管理工作，並提升豬隻免疫及病媒管制工作。籲請畜牧場業者務必善盡社會責任落實妥善管理豬舍環境、適齡豬隻之疫苗施打，若現場查獲未落實配合防疫措施者，將依傳染病防治法第35條、第37條第1款第6項及第43條依法裁罰。



▲日本腦炎宣導單。（圖／高市衛生局提供）

高市衛生局提醒，目前已進入日本腦炎流行高峰期，呼籲市民朋友依規定時程讓家中幼兒接種日本腦炎疫苗，豬隻及養豬畜牧場工作人員盡速疫苗接種。同時避免在黎明和黃昏等病媒蚊活動的高峰期，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點的附近活動，周遭豬舍做好防蚊措施，家中應裝設紗窗、紗門，睡覺時最好使用蚊帳，避免蚊蟲叮咬；並宜穿著淺色的長袖衣褲，皮膚裸露處塗抹政府核可的防蚊藥劑，以降低感染的風險。