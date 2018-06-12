退伍不失業　新北幫屆退役男找工作

退伍不失業！新北市政府協助屆退役男順利就業，今(12)日在市府6樓大禮堂舉辦「新北市屆退役男、榮民及市民聯合徵才活動」，現場有微風集團、正隆、嘉聯益科技、大陸工程等40家知名企業提供超過2千個工作機會，吸引超過千名役男及民眾到場求職。

新北市勞工局表示，今年聯合徵才釋出的職缺中，旅宿餐飲業占3成5、科技製造業占2成5、交通物流及百貨零售業占2成、其他產業也約占2成，另外還有近500個兼職工作機會。其中科技業軟硬體工程師平均起薪約3萬元，旅宿餐飲業、服務業門市人員起薪約2萬5千元到3萬3千元，交通物流及零售業人員起薪約2萬6千元到3萬3千元。