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退伍不失業　新北幫屆退役男找工作

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/12 11:48
▲新北市今天舉辦屆退役男聯合徵才活動，吸引上千名役男到場求職。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.12）
▲新北市今天舉辦屆退役男聯合徵才活動，吸引上千名役男到場求職。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.12）

退伍不失業！新北市政府協助屆退役男順利就業，今(12)日在市府6樓大禮堂舉辦「新北市屆退役男、榮民及市民聯合徵才活動」，現場有微風集團、正隆、嘉聯益科技、大陸工程等40家知名企業提供超過2千個工作機會，吸引超過千名役男及民眾到場求職。

新北市勞工局表示，今年聯合徵才釋出的職缺中，旅宿餐飲業占3成5、科技製造業占2成5、交通物流及百貨零售業占2成、其他產業也約占2成，另外還有近500個兼職工作機會。其中科技業軟硬體工程師平均起薪約3萬元，旅宿餐飲業、服務業門市人員起薪約2萬5千元到3萬3千元，交通物流及零售業人員起薪約2萬6千元到3萬3千元。

這場徵才活動開場由民政局替代役男組成的旺年天團演唱自創歌曲「夢想」，鼓勵求職民眾只要有夢想，在求職路上一點也不孤單。會中還安排了職涯講座、履歷健檢、以及邀請專業講師傳授求職秘技等，協助求職民眾補強面試技巧，更特別規劃「VR求職專區」，讓民眾戴上VR眼鏡透過虛擬實境體驗瞭解企業文化後，再到徵才廠商攤位進行面試，避免求職資訊落差。

新北市民政局副局長范姜坤火表示，新北市連續5年舉辦屆退役男聯合徵才活動，這是全國唯一以役男為主要對象的就業媒合活動，更廣邀國防部陸、海、空三軍各部隊屆退役男參與，另外也開放給榮民及一般民眾參加，協助有意在大台北工作求職的民眾都能順利媒合，找到自己滿意的工作。

關鍵字役男求職徵才微風集團大陸工程
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