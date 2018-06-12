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〈和大股東會〉3個因素帶動 全年獲利樂觀

鉅亨網2018/06/12 11:18
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特斯拉主要供應鏈之一和大 (1536-TW) 今 (12) 日召開股東常會，董事長沈國榮說，「客戶成長速度和內部預測都蠻接近的」，至 6 月底業績都會按造計畫在成長，下半年還會逐季增溫，而除了營收持續成長可期，匯損壓力大幅緩和，再加上智能化產線提升毛利率，今年獲利成績樂觀。

沈國榮說，去年的匯損壓力重，今年應不會更差，「目前看來，今年會比去年匯率約 29.2 元好很多，29.8 元以後會比較樂觀，30 元價位以上就不會有匯損發生」。

另一方面，和大嘉義大埔美廠第一期 7 條 AI 智能化工業 4.0 生產線優化，帶動良率提升，沈國榮透露，此智能化生產效率大幅提升 15%，推升此廠區毛利率達 40%，稅後淨利率也有 24.5% 左右，有助挹注整體獲利動能。

法人預期，隨著新產線投產加上良率提升，和大今年營收成長可望達 15%。

展望後市，沈國榮指出，就整體電動車市場發展來看，美國除了特斯拉，包括通用、福特和克萊斯勒都已經加入發展行列，事實上，「和大現在接的電動車訂單不見得都是特斯拉下的單」，例如對福特已開始送樣、BBMW 也在接洽中，「一旦這些傳統車商投入開動，量就會很大」，樂觀期待在美國和歐洲地區都能擴展出貨量。

另外，在股東常會中，有小股東上前感謝和大的良好經營績效，稱和大在中科內被讚許為幸福企業，沈國榮則回應，會以所有股東最大利潤為原則，會為員工和社會繼續努力。

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台股盤中─超級股東會缺主流...

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