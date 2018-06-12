〈和大股東會〉3個因素帶動 全年獲利樂觀

特斯拉主要供應鏈之一和大 (1536-TW) 今 (12) 日召開股東常會，董事長沈國榮說，「客戶成長速度和內部預測都蠻接近的」，至 6 月底業績都會按造計畫在成長，下半年還會逐季增溫，而除了營收持續成長可期，匯損壓力大幅緩和，再加上智能化產線提升毛利率，今年獲利成績樂觀。

沈國榮說，去年的匯損壓力重，今年應不會更差，「目前看來，今年會比去年匯率約 29.2 元好很多，29.8 元以後會比較樂觀，30 元價位以上就不會有匯損發生」。

另一方面，和大嘉義大埔美廠第一期 7 條 AI 智能化工業 4.0 生產線優化，帶動良率提升，沈國榮透露，此智能化生產效率大幅提升 15%，推升此廠區毛利率達 40%，稅後淨利率也有 24.5% 左右，有助挹注整體獲利動能。