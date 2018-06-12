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男童力抗病危 林佳龍為他頒畢業證書

中央社2018/06/12 11:21
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中12日電）男童王宏至因摔傷導致顱內重創，昏迷指數一度只剩3，經過醫療團隊搶救脫離險境，台中市長林佳龍今天為他頒發畢業證書，男童的同班同學也獻唱畢業歌，希望幫助他早日康復。

亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆說，今年4月28日王宏至騎單車摔落山谷，送到醫院時昏迷指數3、血壓剩60，頭蓋骨碎裂、脊椎第4與第5節滑脫、胸部挫傷，送醫後緊急打開頭骨清創，採取低溫療法，後續又執行脊椎及腳踝骨折復原手術，在住進加護病房20天後轉出一般病房休養。

王宏至在加護病房期間，他就讀的健民國小同班同學與得知消息的網友，都寫卡片加油打氣，台中市長林佳龍今天到醫院為王宏至頒發畢業證書，男童的同學也獻唱他最愛的歌曲「剛好遇見你」作為畢業歌，傳遞祝福。

林佳龍致詞時表示，很感謝大家關心王同學，參加他的畢業典禮也為他集氣，在學生與師長共同鼓勵下，特別是醫療團隊發揮醫療能力，大家都被宏至的意志力感動，也期待宏至的新生，他的故事可以激勵更多人，要怎麼站起來，自己是最重要的，必須充滿希望一步一步走出路來。

健民國小校長林約宏表示，宏至是校內巧固球校隊男生隊長，平時非常活潑，也很積極協助老師，堪稱是班上的模範生，可惜在期末發生嚴重意外，錯過與班上同學最後相聚的時間，日前內部籌畫畢業典禮時，大家一致同意「宏至不能缺席」，決定邀請全班同學到醫院一起慶祝畢業。

男童雖然身體虛弱，仍嘗試用氣音表示：「我是王宏至，謝謝大家，我會加油」。男童的爸媽表示，因家中經濟狀況不穩定，很感謝校方及家長會四處奔波，為孩子爭取善款，同時也對醫療團隊的照顧表達謝意，希望宏至恢復後能後回饋社會。（編輯：劉政權）1070612

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