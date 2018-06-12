男童力抗病危 林佳龍為他頒畢業證書

（中央社記者蘇木春台中12日電）男童王宏至因摔傷導致顱內重創，昏迷指數一度只剩3，經過醫療團隊搶救脫離險境，台中市長林佳龍今天為他頒發畢業證書，男童的同班同學也獻唱畢業歌，希望幫助他早日康復。

亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆說，今年4月28日王宏至騎單車摔落山谷，送到醫院時昏迷指數3、血壓剩60，頭蓋骨碎裂、脊椎第4與第5節滑脫、胸部挫傷，送醫後緊急打開頭骨清創，採取低溫療法，後續又執行脊椎及腳踝骨折復原手術，在住進加護病房20天後轉出一般病房休養。

王宏至在加護病房期間，他就讀的健民國小同班同學與得知消息的網友，都寫卡片加油打氣，台中市長林佳龍今天到醫院為王宏至頒發畢業證書，男童的同學也獻唱他最愛的歌曲「剛好遇見你」作為畢業歌，傳遞祝福。