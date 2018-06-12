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中央社

英媒：配合當局 中國富豪肖建華著手出清資產

中央社2018/06/12 11:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者周慧盈北京12日電）英國金融時報（FT）報導，曾為中國權貴打理事務的富豪肖建華正配合中國當局出清「明天系」的資產，以降低金融風險。消息人士說，肖建華目前被扣留在上海。

大陸境外華文媒體指身家可觀的肖建華曾是中共高官或其家屬聚財和洗錢的「白手套」。去年初，中國有關部門從香港四季酒店將肖建華帶至中國大陸一事傳出後，引發各種猜測。

金融時報中文網今天引述知情人士報導，肖建華正配合中國當局，出售他投資公司「明天控股」旗下的許多資產，以降低不斷上升的金融風險。

除了肖建華，多名知名中國商界人士這兩年都陸續遭解除職務或吃上官司，包括在中國海外大舉收購的前安邦保險集團董事長吳小暉。

吳小暉因涉嫌詐騙等罪名，日前經法院一審判刑18年，但他決定上訴。據估計，吳小暉被捕前，安邦直接或間接控制了58家公司，資產規模達人民幣2兆元。

肖建華尚未因某項罪名遭起訴，外界也無法聯絡到他本人。但金融時報引述熟識肖建華家人的人士表示，肖建華目前被扣留在上海，正配合中國當局，出售他明天系所持有的投資。

消息人士說，由於明天系持有資產的情況錯綜複雜，包括多家上市實體、銀行、保險公司和證券經紀公司，資產剝離的過程預計將持續3年以上。

這名人士透露，近年來，為了支撐大舉收購，明天系向銀行大量舉債，此事讓明天系的資產剝離變得複雜，肖建華必須與當局合作，以避免明天系崩潰以及與明天系有往來的銀行陷入危機。

報導說，肖建華與中共高官的關係幫助他成為富豪，但專家認為也正是這些關係導致了他的垮台。（編輯：翟思嘉）1070612

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