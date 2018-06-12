英媒：配合當局 中國富豪肖建華著手出清資產

（中央社記者周慧盈北京12日電）英國金融時報（FT）報導，曾為中國權貴打理事務的富豪肖建華正配合中國當局出清「明天系」的資產，以降低金融風險。消息人士說，肖建華目前被扣留在上海。

大陸境外華文媒體指身家可觀的肖建華曾是中共高官或其家屬聚財和洗錢的「白手套」。去年初，中國有關部門從香港四季酒店將肖建華帶至中國大陸一事傳出後，引發各種猜測。

金融時報中文網今天引述知情人士報導，肖建華正配合中國當局，出售他投資公司「明天控股」旗下的許多資產，以降低不斷上升的金融風險。

除了肖建華，多名知名中國商界人士這兩年都陸續遭解除職務或吃上官司，包括在中國海外大舉收購的前安邦保險集團董事長吳小暉。