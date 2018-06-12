加工區釋出886職缺 薪資上看55K

（中央社記者廖禹揚台北12日電）畢業季到來，經濟部加工出口區管理處本月將在高雄、台中、楠梓園區辦理3場徵才活動，共釋出886個科技業職缺，薪資最高上看55K。

首場次為14日上午9時30分至11時在高雄園區，徵才廠商包括華新科技、大地光纖、和詮科技、杰鑫國際物流、旭宏科技、昶亨科技、元泰發實業、鐠適保實業等8家公司，預計徵求品管工程師、廠務工程師、業務工務專員、廢水專責處理人員、倉儲理貨員、繪圖人員、品保作業員、日班產線技術員等233個職缺。

第2場次為21日上午9時30分至12時30分在台中園區，徵才廠商包括佳凌科技、光聯科技、安碁科技、億力光電、友桂電子、亞洲光學、億威電子、保勝光學等8家公司，預計徵求產線人員、管理師、工程師、採購、資訊、國外業務代表、儲備幹部及主管階層等172個職缺。