調查：台灣Q3人力需求 亞太第二

（中央社記者蔡怡杼台北12日電）人力資源機構最新調查顯示，2018年第3季亞太地區的人力需求仍樂觀，台灣在區域市場中排名第二，僅次於日本，就行業別來看，人力需求集中金融不動產及製造業。

人力資源機構ManpowerGroup萬寶華今天最新公布「萬寶華全球就業展望調查 」，調查結果顯示，在44個國家或區域中，有43個國家或區域的雇主皆預計於今年第3季增聘人力。

就區域比較而言，第3季亞太地區的人力需求仍為樂觀，8個國家或區域中，前三名依序為日本的26%、台灣的24%、印度的17%、香港的17%，至於中國大陸就業展望則上升為11%，顯示聘僱趨勢逐漸回溫。