AIT新館啟用 總統：堅定台美共同目標信念

總統說，這個故事是中山北路上，她小時候住家對街的美國第一個駐台北總領事館開始，接著到在北門附近的美國駐華大使館，然後再從前美軍顧問團本部，也就是現在美國在台協會台北辦事處的地點，一直延續到今天大家齊聚一堂的這座最先進的建築。

蔡總統今天早上出席美國在台協會（AIT）台北辦事處在台北內湖舉行的新館落成典禮，她致詞表示，今天大家在此共聚，慶祝台美關係數十年來所譜成故事中的一篇嶄新篇章，這故事是諸多在場人士一起譜寫而成的。

（中央社記者侯姿瑩、呂欣憓台北12日電）AIT台北辦事處新館今天啟用，總統蔡英文表示，今天這個日子進一步重申台美關鍵夥伴關係所共享的價值、利益及承諾，也再次堅定彼此在實踐台美共同目標的信念。

總統接著指出，這個故事從美國第一位駐台大使藍欽（Karl L. Rankin），一直傳承到台灣的好朋友、即將在數週後離任的AIT台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）；這個故事，也透過一群優秀的美國外交官們，以及他們的家人延續下去，因為美國在台協會是他們的家。

總統表示，的確，今天是在慶祝多年來引導台美關係向前的雙方人士、歷史、友誼及鏈結，這個日子紀念了大家過去所達成的各項成果，也象徵著未來即將成就的輝煌，並進一步重申台美關鍵夥伴關係所共享的價值、利益及承諾，「當我們啟用這棟建築之際，也再次堅定彼此在實踐台美共同目標的信念。」

總統說，身為自由開放的民主國家，台灣有義務協力捍衛共享的價值及共同的利益，只要雙方團結一致，便能克服一切阻礙；台美間的情誼前景似錦，台美關係的宏圖願景，有待未來將進駐此棟建築的眾人著手實現。

總統相信，隨著美國在台協會台北辦事處全新館處的啟用，台美關係未來將持續譜寫出更好更令人振奮的新章節。

總統表示，身兼外交官、海陸軍官及學者的第一任美國在台協會台北辦事處處長葛樂士（CharlesT.Cross）以前常引用一句成語：「精誠所至，金石為開。」葛樂士也說過：「只要彼此抱持正確的態度，所有問題都能迎刃而解。」台美也秉持如此的精神，以尊嚴、誠懇及尊重的態度對待彼此，即能共同成就偉業。

總統最後表示，她要感謝美國眾議員哈博（GreggHarper）、國務院及美國在台協會友人及促成此次活動的每一個人，這棟建築歷經多少時間的淬鍊終於落成，她相信在場的美國在台協會台北辦事處現任及前任處長們感受無比深刻，她非常高興，在大家努力下，台美夥伴關係的此一重要里程碑終於完成。（編輯：張良知）1070612