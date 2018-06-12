自導自演擄鴿勒贖 載運賽鴿司機判1年2月

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）載運賽鴿為業的石姓男子因缺錢花用，竟夥同友人自導自演擄走70多隻賽鴿，再向賽鴿分會勒贖350萬元未遂，法院審理後，判他1年2月徒刑。

判決書指出，花蓮縣39歲石姓男子因缺錢花用，竟與詹姓、王姓和黃姓等男子策畫，以偽裝強盜方式擄走賽鴿後，再向花蓮自強賽鴿分會林姓會長等人勒索。

石男去年7月20日晚間11時許通知詹男將從花蓮載運500多隻賽鴿出發，隔天凌晨1時50分抵達新北市貢寮區台2線三貂角觀景台公廁旁等候，黃男戴口罩穿著雨衣並持玩具槍下車，假裝強押石男並關閉大貨車監視器後擄走70多隻賽鴿，再交由王男載運到黃男位於嘉義縣水上鄉住處放置。