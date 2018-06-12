和大下半年業績逐季增溫 今年看增15%衝新高

（中央社記者鍾榮峰台中12日電）和大董事長沈國榮今天表示，第3季客戶成長速度與預期接近，估第3季到第4季業績可逐季增溫，今年獲利看好。法人估和大今年業績成長上看15%，續創新高。

和大今天上午在台中舉行股東會，會後沈國榮接受媒體採訪。

談到主要合作夥伴特斯拉（Tesla）是否會在中國大陸設廠，沈國榮並未正面回應，指出和大在中國大陸淮安設廠，可配合技術轉移或調節產能。

法人表示，和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈；預估特斯拉目前每週Model3產量約4000多輛，預估到6月底每週產量可到5000輛，預估到9月每週產量可達到7500輛。