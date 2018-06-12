和大下半年業績逐季增溫 今年看增15%衝新高

（中央社記者鍾榮峰台中12日電）和大董事長沈國榮今天表示，第3季客戶成長速度與預期接近，估第3季到第4季業績可逐季增溫，今年獲利看好。法人估和大今年業績成長上看15%，續創新高。
和大今天上午在台中舉行股東會，會後沈國榮接受媒體採訪。
談到主要合作夥伴特斯拉（Tesla）是否會在中國大陸設廠，沈國榮並未正面回應，指出和大在中國大陸淮安設廠，可配合技術轉移或調節產能。
法人表示，和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈；預估特斯拉目前每週Model3產量約4000多輛，預估到6月底每週產量可到5000輛，預估到9月每週產量可達到7500輛。
展望今年營運，沈國榮表示，今年到5月底公司照計畫進行，預估第2季也可符合公司規劃目標，第3季客戶成長速度與預期接近，第3季到第4季業績可逐季增溫，今年獲利看好。
法人預期，和大第2季業績可來到新台幣18.5億元，續創歷年單季新高。和大今年業績可望比去年成長10%到15%，續創歷年新高。
觀察新台幣兌美元匯率走勢，沈國榮表示，期盼新台幣匯率可維持在29.8元到30.5元區間，若新台幣匯率貶破30元，和大就不會有匯損發生。
在產能布局，沈國榮表示，嘉義大埔美新廠毛利率受惠AI智能化產線大幅提升，一條生產線可省下新台幣2000萬元人事成本，與單條產線資本支出約3億元、15年折舊相當，但生產效率可提升15%。
和大現正進行第一期第8條生產線、及第二期6條AI智能化生產線、編號第9條到第14條生產線規劃，準備訂購機械設備，預定在今年12月底、明年3月底兩梯次入廠安裝、定位、試車完成。（編輯：楊玫寧）1070612