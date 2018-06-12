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中央社

越南爆發示威遊行 勞動總聯團籲勞工冷靜

中央社2018/06/12 11:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內12日電）越南各地近日爆發反對經濟特區法案的示威遊行，包括位於胡志明市的寶元鞋廠數千名員工參加，導致公司部分單位被迫停工。越南勞動總聯團昨天已向全國各地工會致函，呼籲勞工保持冷靜。

越南各地民眾透過網路串聯，10日舉行示威遊行，抗議政府擬通過「經濟特區法」草案，延長外商租地年限。其中在平順省（Binh Thuan）發生的示威遊行演變成為暴動，導致警方與示威者間的衝突，造成人員受傷和經濟損失。

寶成旗下在越南胡志明市的寶元工業10日和11日連續發生罷工，原因也是員工不滿政府擬定通過「經濟特區法」草案，因此在公司門口集結示威遊行，對政府表達抗議。

越南快訊新聞網站引述胡志明市警方官員指出，寶元鞋廠的情況到昨天中午已經受到控制，並指控此事件由不良分子煽動所致，相關單位正在加強宣導工作，讓員工與民眾了解問題真相，以免被不良分子利用。

面對民眾的反對，越南國會昨天決定把「經濟特區法」草案延後至今年底召開的下一次會議批准通過，以進一步徵求各界與民眾的意見。

越南勞動總聯團昨天也向各地勞工工會致函，指控不良分子利用國會正在討論經濟特區法草案，煽動若干地方的員工參加示威遊行和過度激動的非法活動，導致交通壅塞，影響到民眾生活、生產活動與社會安全秩序。

越南勞動總聯團呼籲全國勞工保持平靜態度與提高警惕，不要讓自己愛國心被不良分子利用，大家團結一心，相信黨和政府的領導，共同維護社會安全秩序，保護企業與自己工作崗位，為國家穩定與發展做出貢獻。（編輯：陳惠珍）1070612

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