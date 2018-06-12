百名旅宿業者齊怒吼　要求非法日租套房下架

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會表示，非法日租套房猖獗，隱藏不少安全疑慮，像是毒品、色情、逃漏稅、刑事案件等，且大多數是隱藏在公寓大樓間，或頂樓加蓋的違建，消防設備未經主管機關檢查，也沒有投保公共意外責任險，影響其他住戶安寧，更有潛藏公安意外的危險。

自由行旅客住宿商機大，讓不少非法日租套房用低價搶食這塊大餅，隱藏不少公安危機，也壓縮其他合法旅宿業者的生存空間。今（ 12 ）日有超過百名旅宿業者聚集台北車站，要求政府拿出魄力打擊非法日租套房，觀光局也要求網路訂房平台下架非法旅宿，保障旅客安全。

行政院政務顧問曾美絹指出，非法日租套房及旅宿衍生的社會案件頻傳，政府不能等到事情發生再來檢討。線上訂房平台（ OTA ）也不應成為助紂為虐的幫凶，政府應要求非法房源即刻下架，才能徹底解決問題。

交通部觀光局表示，目前持續要求各縣市政府加強查報作業取締非法旅宿，定期收集網站日租套房資訊，函送各該縣市政府依法查處並列管追蹤。包含 Rakuten 樂天旅遊承諾會主動檢視是否合法並將非法下架； Booking.com 、 Agoda 、 Tripadvisor 、 Expedia 等訂房平台也表示，對外來檢舉或通知會配合將非法下架。

至於部分訂房平台仍有觀望或不願配合將非法下架的心態，觀光局強調，會將相關業者的配合情形公布在官方網站，並加註清查其未下架的非法旅宿，移送該管地方政府依法查處。

觀光局強調，台灣與各國均已訂定法規予以管理及規範，網路平台業者均應遵守台灣旅宿法規，對於非法部分旅宿仍應下架，共同保障消費者權益，網路訂房平台業者應正視其應擔負的法規責任，遵守保護消費者的義務，並揭露符合消費者權益之正確訊息，以遵守配合當地旅宿規範，做為在當地國經營商務必要的前提。