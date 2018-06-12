羅德曼談川金會落淚 稱川普以他為傲

川金會：現場觀察（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國職籃NBA前球星羅德曼表示，美國總統川普和北韓領導人金正恩今天歷史性峰會能促成，是歷經多年努力。他在電視訪談中激動落淚，還說接獲白宮致電，說川普以他為傲。
媒體The Week報導，人在新加坡羅德曼（DennisRodman）今早戴著川普競選口號「讓美國再度偉大」字樣的鴨舌帽現身機場，並告訴在場記者，很開心能參與其中，「因為我認為我值得」。
羅德曼曾參加川普旗下選拔節目「名人接班人」（Celebrity Apprentice）。他今天在美國有線電視新聞網（CNN）訪問中說，川金會召開前，自己接到白宮人員來電，說川普「為他感到驕傲」。
羅德曼還激動表示，他總是堅信要幫助北韓，並說自己甚至因為袒護北韓受過威脅。
「獨立報」（Independent）報導，羅德曼多次造訪北韓，當中至少一次曾和金正恩見過面。他告訴CNN記者，這些行程及他隨後對金正恩的讚揚，都讓他惹禍上身，包括「非常多對性命的威脅」。
法新社報導，羅德曼聲淚俱下：「我接獲死亡威脅。」「我甚至不能回家…我得在外躲30天。」
羅德曼說，他覺得自己與金正恩、川普與金正恩間的對談都是正確的事，「我們需要敞開大門、開啟新對話，讓世界變得更好，寶貝，就是這樣。」
他說：「今天真棒，我在這見證一切。我很開心。」他更透露，自己曾嘗試與前總統歐巴馬談話，而「歐巴馬對我不太友善」。（譯者：梁元齡/核稿：陳亦偉）1070612