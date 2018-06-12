羅德曼談川金會落淚 稱川普以他為傲

川金會：現場觀察（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國職籃NBA前球星羅德曼表示，美國總統川普和北韓領導人金正恩今天歷史性峰會能促成，是歷經多年努力。他在電視訪談中激動落淚，還說接獲白宮致電，說川普以他為傲。

媒體The Week報導，人在新加坡羅德曼（DennisRodman）今早戴著川普競選口號「讓美國再度偉大」字樣的鴨舌帽現身機場，並告訴在場記者，很開心能參與其中，「因為我認為我值得」。

羅德曼曾參加川普旗下選拔節目「名人接班人」（Celebrity Apprentice）。他今天在美國有線電視新聞網（CNN）訪問中說，川金會召開前，自己接到白宮人員來電，說川普「為他感到驕傲」。