水電工觸電身亡 法院判雇主需賠204萬元

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）擔任水電工的宋男和同事一起前往彰化市泰和國小檢修視聽設備時觸電，送醫後宣告不治，宋男的妻子和兒女提告要求雇主賠償，法官判雇主程女需賠償宋男眷屬3人總計約新台幣204萬元。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，擔任水電工的宋男和王男前往彰化泰和國小特教大樓，檢修視聽教室的投影設備以及更換線路，宋男爬上天花板和樓板間的空隙時，宋男趴在輕鋼架上剛好移動了所使用的鋁梯，鋁梯碰到裸露的電線，形成迴路，導致宋男觸電休克，送醫後仍宣告不治。

宋男的太太以及2名子女事後向法院提告要求雇主賠償，原告委任的律師主張，雇主沒有幫員工準備電工安全帽以及其他防護器具，也未依法令督促員工在作業時穿戴安全帽以及絕緣手套等防護器具，要求雇主賠償扶養費以及精神慰撫金總計約新台幣1100多萬元。