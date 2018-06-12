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娛樂

廖人帥深夜痛喊R.I.P.　把CIRCUS影片全丟了

娛樂中心／綜合報導2018/06/12 12:10
▲廖人帥拍的MV曾獲得多項大獎。（圖／翻攝廖人帥臉書 , 2018.06.12）
▲廖人帥拍的MV曾獲得多項大獎。（圖／翻攝廖人帥臉書 , 2018.06.12）

團體CIRCUS以拍攝裸奔短片聞名，成員廖人帥（LEO）在裡面擔任拍攝和剪接，團體解散後他就轉到幕後，擔任MV導演，也時常在社群網站跟粉絲互動，但11日晚間他突然宣告，要將CIRCUS以前拍攝的影片母帶全部丟掉！

廖人帥近日搬家、工作兩頭燒，11日在臉書放上一段影片，宣告要把以前CIRCUS拍攝的瘋狂影片全丟了，他寫上「我的青春掰掰，Circus掰掰，時代總會淘汰一些，但希望留下的能成為不會朽壞的經典，我很難過，但該說再見的，我們還是得放開手。」文末他也留寓意深長的一句話「這裡最不值錢的叫做創意。」


▲廖人帥現在擔任MV導演。（圖／翻攝廖人帥臉書 , 2018.06.12）

許多網友看到影片後，紛紛拜託廖人帥別這麼做，「拜託不要，circus是我的青春啊」、「母湯！要丟就丟給我們！」、「不上傳youtube再丟嗎⋯⋯」廖人帥拍攝過多部知名MV，其中張靚穎的〈Dust My Shoulders off〉在德國紅點設計大獎，拿下最佳創意獎，他也在臉書透露，近日有美國導演的經紀公司與他洽談，他很有可能去美國及歐洲發展。


▲廖人帥突然宣布要把CIRCUS以前的影片丟掉。（圖／翻攝廖人帥臉書 , 2018.06.12）

關鍵字circus廖人帥dust my shoulders off
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