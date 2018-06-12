廖人帥深夜痛喊R.I.P.　把CIRCUS影片全丟了

團體CIRCUS以拍攝裸奔短片聞名，成員廖人帥（LEO）在裡面擔任拍攝和剪接，團體解散後他就轉到幕後，擔任MV導演，也時常在社群網站跟粉絲互動，但11日晚間他突然宣告，要將CIRCUS以前拍攝的影片母帶全部丟掉！

廖人帥近日搬家、工作兩頭燒，11日在臉書放上一段影片，宣告要把以前CIRCUS拍攝的瘋狂影片全丟了，他寫上「我的青春掰掰，Circus掰掰，時代總會淘汰一些，但希望留下的能成為不會朽壞的經典，我很難過，但該說再見的，我們還是得放開手。」文末他也留寓意深長的一句話「這裡最不值錢的叫做創意。」