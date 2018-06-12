NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈駭客手法翻新　台企業年損失千億藍將提名楊文科　林為洲：懷抱希望8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

保羅路德承諾把台灣加進《蟻人》系列　「迪化街」凍蒜！

記者翁新涵╱台北報導2018/06/12 11:41
▲保羅路德很希望把台灣迪化街放進《蟻人》系列場景裡。（圖／記者林調遜攝，2018.06.12）
▲保羅路德很希望把台灣迪化街放進《蟻人》系列場景裡。（圖／記者林調遜攝，2018.06.12）

漫威電影宇宙首度訪台宣傳，《蟻人與黃蜂女》的男主角保羅路德和女主角伊凡潔琳莉莉，今（12）日於台北文華東方酒店舉行記者會，伊凡潔琳一上台就用台語「吃飽沒、你好、謝謝大家」跟現場所有人打招呼，主辦單位台灣華特迪士尼更準備了蟻人糖雕送給他倆作為紀念品，沒想到保羅路德實在太愛又太嘴饞了，居然一口吃掉「蟻人」的手臂，還誇讚「超好吃！超美味的！」

兩人都表示，來台最期待的就是吃台灣美食，保羅路德更是一吃到台灣的菜脯蛋就愛上，去參觀故宮也吃了「翠玉白菜套餐」和「肉形石」東坡肉，樣樣都讚不絕口。而伊凡潔琳則因為曾經住過夏威夷，發現台語的你好、拍寫跟當地語很像，因此學得很快也很正確，連「不好意思」她都講得字正腔圓，她說：「也因為在加拿大一天到晚都會講不好意思。」（伊凡潔琳是加拿大人），即使在現場現學現賣的「我愛超級鐵粉」，伊凡潔琳也輕而易舉就學會。


▲▼保羅路德（右）和伊凡潔琳莉莉一口把「蟻人與黃蜂女」的糖雕給吃啦。（圖／記者林調遜攝，2018.06.12）

由於保羅路德也是《蟻人》系列的共同編劇，因此當有媒體問他是否有可能在《蟻人3》把台灣加進去時，昨天才去逛過迪化街的他馬上說：「我昨天去的迪化街是一個傳統的地區，我完全可以想像有一個場景在迪化街拍攝，或許也可以把台北101縮小，台灣是一個很好的地方，或許有一天可以在台北拍攝。」

至於觀眾最好奇的，電影中誰決定什麼東西變大變小？保羅路德透露，有一個團隊負責寫劇本，期間就會討論不同的版本，每個人都貢獻了一點主意，包括導演和製片等，伊凡潔琳則表示：「其實拍攝現場有很多東西是很大的，譬如有十英尺高的麵包夾、迴紋針、樂高等都，在現場看到那些東西其實很有意思。」

那在現實生活中，二人如果有超能力，有希望變大或變小的東西嗎？伊凡潔琳希望在塞車時可以把自己的車子縮小，而保羅路德則照現場粉絲的意思，希望把鑽石和甜甜圈變大。


▲▼保羅路德（右）和伊凡潔琳莉莉相當親切，現場笑聲連連。（圖／記者林調遜攝，2018.06.12）

另外，每個人都想知道「蟻人」到底有沒有出現在《復仇者聯盟3》裡，保羅路德表示劇情有提到「蟻人」正在居家監禁中，至於他會不會出現在《復仇者聯盟4》？保羅路德猶豫很久都不敢講，接著說：「我擔心我一說出來，漫威就會馬上打電話給我！」倒是伊凡潔琳相當有趣地表示：「其實我有出現在《復仇者聯盟3》裡，只不過我實在太小啦，所以大家都看不到而已。」讓現場一陣大笑。

《蟻人與黃蜂女》將於明（13）日晚間6點於兩廳院廣場舉辦紅毯見面會，除了男女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉，將到現場與粉絲近距離互動之外，現場還有豐富的活動及限量電影周邊商品，將贈送給粉絲朋友。

關鍵字蟻人與黃蜂女保羅路德伊凡潔琳莉莉
嚇到媽媽　謝金燕大喊：不要打我廖人帥深夜淚丟CIRCUS影片

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan