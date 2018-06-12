保羅路德承諾把台灣加進《蟻人》系列　「迪化街」凍蒜！

兩人都表示，來台最期待的就是吃台灣美食，保羅路德更是一吃到台灣的菜脯蛋就愛上，去參觀故宮也吃了「翠玉白菜套餐」和「肉形石」東坡肉，樣樣都讚不絕口。而伊凡潔琳則因為曾經住過夏威夷，發現台語的你好、拍寫跟當地語很像，因此學得很快也很正確，連「不好意思」她都講得字正腔圓，她說：「也因為在加拿大一天到晚都會講不好意思。」（伊凡潔琳是加拿大人），即使在現場現學現賣的「我愛超級鐵粉」，伊凡潔琳也輕而易舉就學會。

漫威電影宇宙首度訪台宣傳，《蟻人與黃蜂女》的男主角保羅路德和女主角伊凡潔琳莉莉，今（12）日於台北文華東方酒店舉行記者會，伊凡潔琳一上台就用台語「吃飽沒、你好、謝謝大家」跟現場所有人打招呼，主辦單位台灣華特迪士尼更準備了蟻人糖雕送給他倆作為紀念品，沒想到保羅路德實在太愛又太嘴饞了，居然一口吃掉「蟻人」的手臂，還誇讚「超好吃！超美味的！」



▲▼保羅路德（右）和伊凡潔琳莉莉一口把「蟻人與黃蜂女」的糖雕給吃啦。（圖／記者林調遜攝，2018.06.12）

由於保羅路德也是《蟻人》系列的共同編劇，因此當有媒體問他是否有可能在《蟻人3》把台灣加進去時，昨天才去逛過迪化街的他馬上說：「我昨天去的迪化街是一個傳統的地區，我完全可以想像有一個場景在迪化街拍攝，或許也可以把台北101縮小，台灣是一個很好的地方，或許有一天可以在台北拍攝。」

至於觀眾最好奇的，電影中誰決定什麼東西變大變小？保羅路德透露，有一個團隊負責寫劇本，期間就會討論不同的版本，每個人都貢獻了一點主意，包括導演和製片等，伊凡潔琳則表示：「其實拍攝現場有很多東西是很大的，譬如有十英尺高的麵包夾、迴紋針、樂高等都，在現場看到那些東西其實很有意思。」

那在現實生活中，二人如果有超能力，有希望變大或變小的東西嗎？伊凡潔琳希望在塞車時可以把自己的車子縮小，而保羅路德則照現場粉絲的意思，希望把鑽石和甜甜圈變大。



▲▼保羅路德（右）和伊凡潔琳莉莉相當親切，現場笑聲連連。（圖／記者林調遜攝，2018.06.12）

另外，每個人都想知道「蟻人」到底有沒有出現在《復仇者聯盟3》裡，保羅路德表示劇情有提到「蟻人」正在居家監禁中，至於他會不會出現在《復仇者聯盟4》？保羅路德猶豫很久都不敢講，接著說：「我擔心我一說出來，漫威就會馬上打電話給我！」倒是伊凡潔琳相當有趣地表示：「其實我有出現在《復仇者聯盟3》裡，只不過我實在太小啦，所以大家都看不到而已。」讓現場一陣大笑。

《蟻人與黃蜂女》將於明（13）日晚間6點於兩廳院廣場舉辦紅毯見面會，除了男女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉，將到現場與粉絲近距離互動之外，現場還有豐富的活動及限量電影周邊商品，將贈送給粉絲朋友。