讓作法更彈性 北市修新生入學辦法

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市市政會議今天通過修正台北市公立國民小學新生分發及入學辦法，國小教育科長鍾德馨說，主要讓新生入學報到作法更彈性，並說明實驗學校為何採用大學區的精神等。

鍾德馨表示，修正後令新生入學報到作法更彈性，如有學校在報到過程中，因太熱門成為額滿學校，將有第二階段額滿學校公告，「公告後，只要再遷戶籍者，教育局會協助分發到鄰近學校」，他說，以往都是以公文方式，對家長來說，確定入學的學校，要等待較長時間。

又如新生報到日為6月第一個週六，鍾德馨說，不過，有時會遇到端午連假，會有報到上的困擾，修正後明確規定只要遇到連續假期，教育局會另行公告報到日，讓家長盡可能知道。