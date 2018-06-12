NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈駭客手法翻新　台企業年損失千億藍將提名楊文科　林為洲：懷抱希望8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台彩端午加碼 總獎金新台幣5億元

中央社2018/06/12 11:43
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台灣彩券歡慶端午加碼，大樂透、威力彩、BINGO BINGO 賓果賓果加碼總獎金新台幣5億元，台彩總經理蔡國基表示，民眾端午買彩券、做公益，吃粽子，中大獎。

台灣彩券公司推出端午加碼，威力彩在5月21日頭獎加碼2億元，當天在台中市吉客來彩券行開出，一注獨得2.5億元，蔡國基今天前往吉客來彩券行致贈頭獎商店獎牌。

蔡國基表示，過去威力彩一整年開出4次頭獎，但今年在上半年，就已經開出4次頭獎。日前，威力彩加碼頭獎第一天就開出頭獎，中獎人當天下班時間路過，因為塞車所以停車買彩券，最後一注中頭彩。

蔡國基指出，想在端午節開財運的民眾還有機會，大樂透端午加碼，自15日至26日連續4期，共加碼40個100萬及4萬個2000元；購買加碼各期的大樂透，每注可獲得一次抽獎機會。

5分鐘開獎一次的BINGO BINGO 賓果賓果，8日至23日連續加碼16天，基本玩法獎金最高變2倍，猜大小的獎金倍數也自6倍提高為7倍。

台灣彩券公司今天準備100個彩券紅包、吉客來彩券行老闆娘也加碼100個彩券紅包，另還有100個肉粽，現場發送給民眾，一早吸引不少民眾大排長龍，希望可以獲得加持，買彩券、中大獎。（編輯：劉政權）1070612

鋒面來襲 高雄陸軍步訓部1...讓作法更彈性 北市修新生入學辦

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan