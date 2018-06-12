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中央社

汛期將至 國軍3.6萬名兵力待命救災

中央社2018/06/12 11:38
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北12日電）汛期將至，國防部今天指出，針對易發生土石流及淹水地區，國軍將在颱風登陸前24小時完成2200名兵力預置；另外，全國作戰區共可立即投入3萬6000名兵力。

國防部上午召開記者會，作計室聯合作戰處長葉國輝少將表示，因應汛期及颱風季節，國防部已完成救災兵力、裝備預置規劃，可依中央災害應變中心命令，投入緊急救援工作。

救災兵力整備共分為「預置兵力」、「特戰兵力整備」、「聯絡官派遣」、「醫療編組整備」、「防疫消毒整備」、「救災心輔整備」。

預置兵力部分，針對易發生土石流及淹水地區，將在颱風登陸前24小時完成2200名兵力預置；海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊登陸車，規劃在颱風侵襲前36小時預置在宜蘭蘇澳、桃園下湖西及高雄左營；全國作戰區共可立即投入3萬6000名兵力。

特戰兵力整備部分，由陸軍特指部、陸戰隊編成23個蒐報小組，共141名兵力，攜帶衛星電話、GPS定位儀、無線話機等裝備，可針對山地高危險地區協助居民撤離、救災部隊引導、增派兵力支援等任務。

另外，也在全台22縣市、364區鄉鎮，派遣聯絡官731人，協助地方政府兵力申請；救災醫療小組共154組、525人；並整合三軍專業化學兵部隊，疫情發生可投入2300名兵力，防堵疫情擴散；此外，共有225名國軍心理衛生中心人員，會同慈善團體，執行心輔工作。

葉國輝也表示，已完成救災資源整備，包括2100輛輪車、300輛甲車、11架航空器、95艘膠舟，及多功能工兵車、挖土機及生命探測器等1500個救災裝備，遇重大災害可立刻投入救災。

各作戰區因應一般及複合式災害，採低密度（有床位，7852人）及高密度（無床位，2萬3177人）原則，規劃有76處收容營區，可收容約3萬1000人，依地方政府申請提供安置。（編輯：楊凱翔）1070612

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