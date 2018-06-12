川普經濟顧問心臟病發 白宮：狀況良好

川普推文表示：「我們偉大的柯德洛，一直為貿易及經濟殷勤工作，剛剛心臟病發作。他現在人在華特里德醫學中心。」

就在與北韓領導人金正恩會面前幾數分鐘，人在新加坡的川普發推文宣布，柯德洛（Larry Kudlow）心臟病發作。

（中央社新加坡12日綜合外電報導）川金會登場前夕，美國總統川普發推文表示，白宮首席經濟顧問柯德洛心臟病發作，目前在華盛頓地區的醫院接受治療。白宮發言人桑德斯稍後告訴記者，柯德洛目前狀況良好。

路透社報導，華特里德陸軍醫學中心（WalterReed Army Medical Center）位於馬里蘭州郊區。

70歲的柯德洛擔任電視評論員多年。川普今年3月指派他接替寇恩（Gary Cohn），出任國家經濟會議主席。

柯德洛是川普對全球貿易持強硬立場的堅定捍衛者，他10日表示，川普會從與盟邦在七大工業國集團（G7）峰會達成的聯合公報裡抽身，是因加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的「背叛」，形同讓川普在與北韓領導人金正恩的峰會前示弱。

柯德洛說：「川普不會任一個加拿大總理所擺佈，他不容許在與北韓談判前，出現任何示弱的情況。」（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070612